Hockeysters SCHC naar eindstrijd NK na zege op debutant Hurley

Na een 1-0 zege in de heenwedstrijd waarin ’Stichtsche’ niet al te best voor de dag kwam, was de ploeg van Lucas Judge in Bilthoven met 3-1 te sterk voor de Amsterdammers. Hurley, voor de eerste keer actief in het toetje om de landstitel, liet de grote titelfavoriet echter wel zweten voor het finaleticket.

De thuisclub had voor rust een enorm overwicht, maar dwong slechts twee kansen af. De eerste mogelijkheid, een flats van Elzemiek Zandee na een leep balletje van Mette Winter, werd nog gekeerd door Wendela van Dedem.

Goal Winter

De tweede kans leverde echter wel een doelpunt op. Uit de enige strafcorner van de eerste helft prikte Winter de bal uit de rebound in de korte hoek binnen: 1-0. Hurley bestookte het Stichtsche-doel één keer, maar een schot van Marleen Jochems miste kracht.

Bekijk ook: Geen 25e finale op rij voor hockeyvrouwen Den Bosch

Het was niet zo dat de Amsterdammers zich zomaar gewonnen gaven. In het derde kwart kreeg de ploeg van de coaches Robbert van de Peppel en Diederik van Weel een tweetal strafcorners, maar Gitte Michels wist geen bres te slaan in de hechte cornerdefensie van de thuisclub. Aan de overzijde kreeg Jochems nog een serieuze kans op de gelijkmaker, maar Alexandra Heerbaart gaf geen krimp.

Lange wachten

In het vierde kwart maakte Fleur Lomans uit een scrimmage voor het doel van Heerbaart verdiend gelijk (1-1) en lonkte zowaar een all-Amsterdam-final, aangezien buurman Amsterdam eerder op de dag in Den Bosch al de eindstrijd had bereikt. Uitgerekend toen de gasten begonnen te geloven in een stunt, trok Yibbi Jansen SCHC met een rake sleepcorner (2-1) en een strafbal (3-1) over de streep.

Met Pinksteren gaat de ploeg van Judge net als afgelopen seizoen een gooi doen naar de landstitel, de eerste in de clubhistorie. SCHC werd al eens Europees kampioen en pakte dit seizoen nog de beker, maar het kampioenschap van Nederland ontbreekt nog op het palmares van de 117 jaar oude traditieclub.