Branco, beul van Oranje op WK ’94, op ic met corona

Sinds dinsdag ligt de 72-voudig international aan de beademing in het ziekenhuis en wordt hij zorgvuldig en constant in de gaten gehouden.

Branco, linksback van het Braziliaanse elftal dat in 1994 wereldkampioen werd, schoot de WK-droom van Oranje in de kwartfinale aan diggelen. Bij een stand van 2-2 kegelde hij in de 81e minuut een vrije trap achter Ed de Goeij. Het Nederlands elftal was juist terugggekomen van een 2-0 achterstand.

Cláudio Ibrahim Vaz Leal, zoals zijn echte naam luidt, was tussen 1980 en 1998 prof voor Internacional, Fluminense, Brescia, FC Porto, Genoa, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Middlesbrough en New York Metro Stars.

In Brazilië zijn donderdag 2724 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Gezondheid. Het betekent de op één na dodelijkste dag voor het land sinds de uitbraak van het coronavirus. Dinsdag werd een recordaantal van meer dan 2800 Brazilianen die binnen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19 overleden gemeld.

Er werden donderdag nog eens 86.982 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Woensdag meldden de lokale autoriteiten een recordaantal van meer dan 90.000 besmettingen. In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld in Brazilië. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.

Donderdag werd bekend dat de Duitse luchtmacht tachtig beademingsapparaten naar Brazilië gaat vliegen om het land bij te staan bij de behandeling van patiënten. Het land van 214 miljoen inwoners telt momenteel ruim 8300 mensen die in kritieke toestand in ziekenhuizen zijn opgenomen als gevolg van een coronabesmetting. 1,1 miljoen mensen zijn wel besmet maar niet erg ziek.