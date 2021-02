Judoka Michael Korrel pakt goud op de Grand Slam in Tel Aviv

Het was allesbehalve een makkelijke partij voor Korrel. Pas in de extra tijd wist hij zege veilig te stellen via een golden score. Nadat Paltchik op zijn schouder was geland, kreeg Korrel na het bekijken van videobeelden de winst. Eerder maakte Korrel in de halve finale indruk. Hij versloeg daar de Rus Niiaz Iliasov met een ippon.

Brons voor Verkerk

Marhinde Verkerk won in de klasse tot 78 kilogram een bronzen medaille. De voormalig wereldkampioene nam de Duitse Luise Malzahn in een heupzwaai die waza-ari opleverde.

De Grand Slam in de Israëlische stad is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor de Olympische Spelen van Tokio. Korrel is zeker van olympische deelname, Verkerk is met Guusje Steenhuis in gevecht om het ticket voor Tokio in de klasse -78 kg. Steenhuis reikte wel tot de herkansingen, maar verloor daarin van de Kroatische Karla Prodan en eindigde als zevende.

Frank de Wit (-81 kg), Sanne Vermeer (-63 kg) en Sanne Vermeer (-70 kg) pakten vrijdag brons in Tel Aviv.