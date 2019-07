Sport Kort: BMX-titels Smulders en Kimmann

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

20.52 uur: Laura Smulders en Niek Kimmann hebben in het Letse Valmiera de Europese titels BMX veroverd. Smulders prolongeerde haar titel die ze in 2017 in Bordeaux en vorig jaar in Glasgow in de wacht sleepte. In de finale klopte ze landgenote Judy Baauw en de Deense Simone Tetschen Christensen nipt. Haar zus Merel Smulders eindigde net naast het podium, ze werd vierde. Bij de mannen was de overmacht van de Nederlandse BMX’ers in de finale groot. Kimmann kwam als eerste over de streep voor landgenoten Twan van Gendt en Dave van der Burg. Het is de eerste Europese titel voor Kimmann.

19.39 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er niet in geslaagd de titel te grijpen op het prestigieuze beachvolleybaltoernooi van Gstaad. De winnaars van olympisch brons bij de Spelen van Rio 2016 moesten in de finale van het majortoernooi uit de World Tour buigen voor de als eerste geplaatste Noren Anders Mol en Christian Sørum: 21-17 21-15.

18.23 uur: Nyck de Vries is als zesde geëindigd in de eerste race in de Formule 2 op het circuit van Silvertstone. De 24-jarige Fries won één plek ten opzichte van de start. De zege ging naar de Italiaan Luca Ghiotto, die als tweede was gestart. Hij versloeg de Canadees Nicholas Latifi en zijn Chinese teamgenoot Guanyu Zhou, die poleposition had veroverd, maar zijn teamgenoot beter zag vertrekken. Voor Ghiotto was het de tweede zege dit seizoen. De Vries zag Latifi en Ghiotto wel inlopen, maar houdt de leiding in het WK-klassement. Zondag volgt nog de sprintrace op Silverstone.

17.30 uur: De Nederlandse roeiploeg heeft bij de wereldbeker in Zevenhuizen de eerste medailles behaald. Al te veel waarde kan er aan het goud (mannen) en brons (vrouwen) voor Oranje in de lichte dubbelvier niet worden gehecht. Op dit niet-olympische onderdeel was de bezetting beperkt, met vijf deelnemende teams bij de mannen en slechts drie landen bij de vrouwen. Namens de winnende thuisploeg kwamen Damion Eigenberg, David Kampman, Ward van Zeijl en Bart Lukkes in actie. Het Nederlandse vrouwenteam bestond uit Anna Verkuil, Yumiko van Diest, Marike Veldhuis en Mette Beugelsdijk.

16.50 uur: Anna van der Breggen heeft de negende etappe in de Giro Rosa gewonnen. De renster van Boels-Dolmans haalde landgenote Annemiek van Vleuten vlak voor de eindstreep in Montasio bij en zegevierde in de sprint bergop. In de etappe, die 125 kilometer lang was, werd de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman derde. Van Vleuten blijft aan de leiding in het algemeen klassement. De 36-jarige Van Vleuten, die vorig jaar de Ronde van Italië voor vrouwen won, heeft een voorsprong van meer dan 4 minuten op Van der Breggen. Zondag in de laatste etappe, een vlakke rit over 120 kilometer naar Udine, zal de leidende positie van de renster van Mitchelton-Scott hoogstwaarschijnlijk niet meer in gevaar komen.

Keisuke Honda Ⓒ Hollandse Hoogte

13.53 uur: Keisuke Honda keert terug bij VVV-Venlo, in ieder geval voor even. De Japanse spelmaker traint vanaf maandag mee in Venlo om zijn conditie op peil te houden. Honda (33) zit zonder club sinds zijn vertrek bij Melbourne Victory. De Japanner tekende afgelopen seizoen voor zeven doelpunten in de Australische competitie. Het contract van Honda in Melbourne is afgelopen en hij gaat nu op zoek naar een nieuwe club.

13.28 uur: De Holland Acht heeft zich bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen ternauwernood gekwalificeerd voor de finale. De mannenploeg van hoofdcoach Mark Emke kwam op de Willem-Alexander Baan in de herkansing als vierde over de finish, met een minieme marge van 0,08 seconde op nummer vijf Verenigde Staten. De eerste vier van de race plaatsten zich voor de eindstrijd, die zondag wordt gevaren. Met Oranje stelden ook Nieuw-Zeeland, Roemenië en Australië een finaleticket veilig.

12.00 uur: De Nederlandse vier-zonder (vrouwen) heeft zich bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen met een overwinning geplaatst voor de A-finale. De Europese kampioenen zegevierden op de Willem-Alexander Baan in de herkansing. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren in de race over 2000 meter bijna 3 seconden sneller dan het Canadese team, dat zich als nummer twee eveneens voor de eindstrijd op zondag kwalificeerde.

10.05 uur : De Belgische kampioen Racing Genk heeft zich versterkt met Ianis Hagi, de zoon van de legendarische Roemeense spelmaker Gheorghe Hagi. De 20-jarige middenvelder komt voor naar verluidt 8 miljoen euro over van FC Viitorul, de club waarvan zijn vader de eigenaar en hoofdtrainer is. De jonge Hagi ondertekende een contract voor vijf jaar in Genk.

Garry Rodrigues haalt uit. Ⓒ EPA

08.59 uur : Garry Rodrigues keert terug naar Istanbul. De geboren Rotterdammer gaat spelen voor Fenerbahçe, dat de 28-jarige aanvaller voor twee jaar huurt van Al-Ittihad. Het is een pikante transfer, want Rodrigues speelde tot een half jaar geleden nog voor Galatasaray, de stadgenoot en grote rivaal van Fenerbahçe.

08.22 uur : Zwemmer Pepijn Smits heeft zijn eerste wedstrijd op de WK in het open water afgesloten op de 21e plaats. De 22-jarige Brabander hield op de 5 kilometer lang voorin stand, maar Smits kon niet meedoen in de strijd om de medailles. De Hongaar Kristóf Rasovszky veroverde voor de kust van de Zuid-Koreaanse stad Yeosu de wereldtitel. Rasovszky (22) pakte vorig jaar in Glasgow ook al Europees goud op de 5 kilometer.