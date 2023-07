FC Twente doet met zuinige zege op Hammarby goede zaken in voorronde Conference League

FC Twente trad aan zonder spits Ricky van Wolfswinkel, hij begon op de bank tegen de huidige nummer 9 van de Allsvenskan, de hoogste Zweedse divisie. De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting moest het ten opzichte van het succesvolle vorig seizoen in ieder geval doen zonder smaakmakers Ramiz Zerrouki en Vaclav Cerny, die beiden hun goede seizoen verzilverden met een transfer (Feyenoord en VfL Wolfsburg). Hij kreeg daar Naci Ünüvar, Youri Regeer van Ajax en ook Younes Taha van PEC Zwolle voor terug.

Exact 60 dagen na de laatste competitiewedstrijd in de Eredivisie (3-1 winst op Ajax) debuteerde Oosting met direct een zeer belangrijk duel. De tukkers begonnen goed aan de wedstrijd. Er werd furieus drukgezet op de Zweedse defensie in de eerste tien minuten, maar behalve dreiging leverde het nog niet veel op.

Besluitvaardigheid

In de 23e minuut kreeg Daan Rots - op de rechtsbuiten-positie geposteerd - de bal zomaar in zijn voeten geschoven door de Hammarby-defensie, maar zijn slappe schot binnen de zestienmeter belandde naast de goal. De ploeg van Oosting had voor de goal goede bedoelingen te over, maar besluitvaardigheid was ver te zoeken. De Zweden stonden achterin af en toe vreselijk te knoeien, maar er werd niet van geprofiteerd. Het meeste gevaar van Twentse kant kwam duidelijk van rechts via de combinatie tussen Brenet en Rots.

Manfred Ugalde in duel met Hammarby-speler Mads Fenger Ⓒ ANP Pro Shots

Een geweldige aanval in de 40e minuut - nu uitgerekend via links - werd uiteindelijk door de inlopende Michel Vlap op de lat getrapt. Weer geen treffer. Vlak voor rust claimden de tukkers een strafschop, maar dat werd weggewuifd. Ruststand: 0-0 en daarmee deed FC Twente zich echt tekort.

Steijn ramt 1-0 binnen

Na rust in eerste instantie een iets ander spelbeeld, want Oosting en de zijnen moesten ineens oppassen voor Hammarby met uitvallen. Aan de andere kant kreeg Vlap een schietkans, maar die belandde via een Zweeds been net naast. Uit de corner kwam de bal via een carambole voor de voeten van Sem Steijn en die ramde de bal in de goal in de 53e minuut: 1-0. Een terechte treffer in de Grolsch Veste.

Toch was het oppassen, een behoorlijke kans voor de Zweden in de 64e minuut na ongelukkig verdedigen, maar Marcus Rafferty profiteerde er niet van. FC Twente moest na de theepauze duidelijk meer verdedigend werk verrichten. Niet veel later had Rots echter de 2-0 kunnen binnenlopen, maar hij miste de bal. Steeds werd vergeten om de trekker definitief over te halen.

Voor de kop slaan

Hammarby-keeper Oliver Dovin leek spits Manfred Ugalde te tackelen binnen de zestienmeter, maar de leidsman wilde niets van een strafschop weten. Een halve minuut later sloeg de vlam in de pan nadat Vlap wat hard doorging op zijn opponent. In de slotfase kwam de Twentse zege niet meer in gevaar, maar de tukkers zullen zich wellicht nog voor hun kop slaan richting de return in Stockholm.

Mocht Twente zich plaatsen voor de derde voorronde, dan neemt de ploeg het op tegen de winnaar van de twee wedstrijden tussen het Hongaarse Kecskemeti TE en Riga FC uit Letland. De eerste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Hongaren.