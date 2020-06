Opnieuw overtreedt speler uit Premier League coronaregels

De 20–jarige middenvelder trapte een balletje met wat strandgangers en poseerde voor foto’s zonder rekening te houden met social distancing. Inmiddels heeft City laten weten hem aan te spreken op zijn gedrag en de club gaat Foden eraan herinneren dat hij de coronaregels strikt moet opvolgen.

Foden is niet de eerste speler uit de Premier League die de coronaregels overtreedt. Eerder al raakte Kyle Walker in opspraak. De verdediger van eveneens Manchester City vierde begin april een feestje in zijn woning waarbij ook twee prostituees aanwezig waren. Het pikante partijtje vond plaats kort nadat Walker via sociale media het publiek had opgeroepen de quarantainerichtlijnen van de Britse autoriteiten op te volgen en toch vooral thuis en ook op veilige afstand van elkaar te blijven.

Ook aanvoerder Jack Grealish van Aston Villa ging in de fout. Een paar uur nadat hij een oproep had gedaan om thuis te blijven, raakte hij betrokken bij een ongeval met zijn auto.

Aanvaller Moise Kean van Everton raakte eveneens in opspraak toen hij beelden van een feestje bij hem thuis op social media zette.