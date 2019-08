Lakeside niet meer WK-decor van dartsbond BDO

Het wereldkampioenschap darts, waar Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen en Christian Kist zegevierden, werd sinds 1986 op Lakeside gehouden. In januari vindt het WK van de BDO plaats in de 02 Arena in Londen.

Van Barneveld won het WK in 1998, 1999, 2003 en 2005 toen het mondiale kampioenschap van de BDO nog zeer prestigieus was. Inmiddels zijn de beste darters van de wereld overgestapt naar dartsorganisatie PDC. Op de toernooien van de Professional Darts Corporation is veel meer geld te verdienen. Het laatste WK van de PDC werd gewonnen door Michael van Gerwen.

„We zijn Lakeside zeer dankbaar voor alle mooie herinneringen”, meldt de BDO. „We konden deze kans niet laten liggen. We kijken ernaar uit om een nieuwe toekomst te ontwikkelen voor het WK van de BDO.”