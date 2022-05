’Verdediger Marcelo bij Lyon ontslagen om scheet in kleedkamer’

Voetbal

Feyenoord opgelet: AS Roma-sensatie Spinazzola is na tien maanden terug

Leonardo Spinazzola (29) heeft maandagavond, tien maanden nadat hij in de kwartfinale van het EK voetbal tegen België een zware blessure opliep, zijn comeback gemaakt. Spinazzola kwam in de competitiewedstrijd van AS Roma bij Fiorentina in de slotminuut in het veld bij een 2-0 achterstand.