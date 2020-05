Audi schorst valsspelende Formule E-coureur Abt

Abt (27) werd afgelopen weekeinde betrapt op valsspelen tijdens de virtuele E-Prix van Berlijn. Tijdens de race zat de coureur niet zelf achter het stuur, maar liet hij een professionele simracer rijden. Abt werd gediskwalificeerd en gaf aan 10.000 euro te doneren aan een goed doel.

Daar blijft het dus niet bij. ,,Daniel Abt heeft een dag later zijn excuses aangeboden en de diskwalificatie geaccepteerd. Integriteit, transparantie en het kunnen conformeren aan regels is erg belangrijk voor Audi”, schrijft de Duitse autofabrikant in een statement. ,,Dit heeft te maken met alle activiteiten waar het merk bij betrokken is. Om deze reden heeft Audi Sport besloten om Daniel Abt met onmiddellijke ingang te schorsen.”

Abt rijdt al sinds 2014 in de elektrische raceklasse Formule E namens Audi. Hij lijkt zijn zitje daar eveneens kwijt te raken.