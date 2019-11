Defensieve kopzorgen voor AZ

Ron Vlaar wordt in de thuiswedstrijd tegen FC Astana vervangen door Pantelis Hatzidiakos. De kuitblessure van Vlaar blijkt zwaarder dan verwacht. Ⓒ FOTO BSR Agency

ALKMAAR - AZ beschikt in de Eredivisie over de minst gepasseerde achterhoede, maar toch kampt trainer Arne Slot in het hart van zijn defensie met personele problemen. De kuitblessure van Ron Vlaar duurt aanzienlijk langer dan verwacht, terwijl ook Joris Kramer nog in de lappenmand zit. „Wat nu als Panta geblesseerd raakt. Wie moeten we er dan neerzetten?”