’Oranje-keeper’ Verbruggen houdt weer de ’nul’ en wint met Anderlecht

Verbruggen, die onlangs voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal zat, hield voor de vierde wedstrijd op rij zijn doel schoon.

Anderlecht won de afgelopen weken in België ook van Cercle Brugge en OH Leuven (twee keer 2-0). De Brusselse club bereikte ook de kwartfinales van de Conference League door met 1-0 te winnen bij Villarreal. Verbruggen speelde met heel wat reddingen de hoofdrol in Spanje en het leverde hem ook een uitverkiezing voor Oranje op.

AZ

Anderlecht treft binnenkort AZ in de kwartfinales van de Conference League. Het eerste duel is op 13 april in Brussel, de return een week later in Alkmaar.

In de Belgische competitie staat de ploeg van trainer Brian Riemer op de achtste plaats. Deelname aan de play-offs om Europees voetbal is het hoogst haalbare voor Anderlecht.

Koploper Genk wint dankzij late treffer Trésor

KRC Genk heeft zich na de interlandperiode hersteld van de nederlaag tegen naaste belager Union. De koploper in de hoogste klasse van het Belgische voetbal won met 2-1 van OH Leuven. De winnende treffer, van Mike Trésor, viel pas kort voor tijd.

Genk liep door de overwinning weer uit naar een voorsprong van 6 punten op Union, dat zondag nog wel in actie komt tegen STVV.

Genk kwam in de 23e minuut op voorsprong. Na een schot van Joseph Paintsil dat tegen de paal belandde, schoot middenvelder Bryan Heynen in de rebound raak. Na een klein uur werd het gelijk. Jón Dagur Thorsteinsson benutte een strafschop nadat Genk-verdediger Mark McKenzie een overtreding had begaan op Mario González.

In de 87e minuut zorgde Trésor, oud-speler van NEC en Willem II, uit een vrije trap voor de winnende treffer.