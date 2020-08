Sport Kort: fans weer welkom in MotoGP bij races in Misano

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: toeschouwers weer welkom in MotoGP bij races in Misano

16:26 uur De MotoGP zal volgende maand de eerste races organiseren waar publiek weer welkom is. Bij de Grote Prijzen van San Marino (11-13 september) en Emilia-Romagna (18-20 september) zijn per dag 10.000 toeschouwers toegestaan op het circuit Marco Simoncelli in Misano.

Tot nog toe zijn de races in het WK wegrace (MotoGP. Moto2 en Moto3) gehouden achter gesloten deuren als gevolg van de mondiale coronapandemie. Ook de komende twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk zijn zonder publiek. Maar de autoriteiten van de regio Emilio Romagna hebben het circuit vrijstelling gegeven, waardoor er in totaal 60.000 mensen op bezoek kunnen komen in de twee grandprixweekeinden.

"We zijn verheugd mee te kunnen delen dat er onder specifieke voorwaarden groen licht is voor motorsport met fans", liet het circuit in een verklaring weten. "Het zijn niet de 160.000 toeschouwers die we vorig jaar in een weekend binnen onze poorten hadden, maar enkele weken geleden leek deze vergunning nog onmogelijk."

De Zuid-Afrikaan Brad Binder won vorige week de MotoGP-race in Tsjechië. De Fransman Fabio Quartararo leidt na drie grands prix het klassement.

Voetbal: geen extra duel na gelijkspel in FA Cup

14:10 uur In de strijd om de Engelse FA Cup zal er dit seizoen na een gelijkspel geen nieuw duel, een zogenoemde replay, worden gespeeld. De maatregel is genomen om de druk van het speelschema af te halen die is ontstaan door het coronavirus, maakte de Engelse voetbalbond donderdag bekend.

Op financieel vlak grijpt de FA ook in. Het prijzengeld wordt na twee recordjaren teruggeschroefd naar het niveau van 2017-2018. Als reden daarvoor geeft de FA ook de impact van het coronavirus. Volgens de BBC krijgen de winnaars dit jaar 1,8 miljoen pond (omgerekend bijna 2 miljoen euro) overgemaakt. Bij de afgelopen editie was dat twee keer zoveel.

Handbal: Oranje begint nationaal na uitstel Bene-League

11.03 uur: Omdat de start van de Bene-League is uitgesteld, starten de Nederlandse handballers al begin september met de strijd om de landstitel. De gezamenlijke competitie met België werd uitgesteld, omdat er in België nog niet mag worden gehandbald.

In het weekend van 5 september wordt de eerste speelronde van de HandbalNL League afgewerkt en daarmee start de strijd om het landskampioenschap. Er worden zeven speelrondes afgewerkt tussen 5 september en 11 oktober. Het is de bedoeling dat in het weekend van 10 en 11 oktober de Bene-League van start gaat.

De HandbalNL League wordt na het Bene-League-seizoen uitgespeeld en zal de landskampioen bepalen. De vijf clubs die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek/Hurry Up, KEMBIT-LIONS, KRAS/Volendam, Green Park/Handbal Aalsmeer en Herpertz/ Bevo HC.

Wielersport: Oranjevrouwen met sterkste ploeg naar EK in Frankrijk

10.40 uur: De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selecties bekendgemaakt voor de EK wielrennen op de weg eind augustus in het Franse Plouay. Alle favorieten bij de vrouwen treden aan, bij de mannen ontbreken een aantal grote namen wegens het drukke programma in dit ’coronaseizoen’. De Europese titelstrijd wordt verreden van 24 tot en met 28 augustus in Bretagne.

Voor de wegwedstrijd bij de elite-vrouwen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de beschikking over Amy Pieters, Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering en Lorena Wiebes. Anna van der Breggen en titelhoudster Ellen van Dijk rijden de tijdrit.

Bij de mannen treden aan: Mathieu van der Poel, David van der Poel, Oscar Riesebeek, Sebastiaan Langeveld, Julius van den Berg, Pieter Weening, Koen de Kort en Nick van der Lijke. Op de individuele tijdrit komen geen Nederlanders aan de start.

Shirin van Anrooij (tijdrit junior-vrouwen), Ilse Pluimers (wegwedstrijd junior-vrouwen), Ellen van Dijk (tijdrit elite-vrouwen) en Amy Pieters (wegwedstrijd elite-vrouwen) verdedigen allemaal in Plouay hun in Alkmaar veroverde titel.

Voetbal: Makkelie fluit duel tussen Manchester City en Lyon

10.34 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld voor het duel tussen Manchester City en Olympique Lyon, in de kwartfinales van de Champions League. Het duel wordt zaterdag om 21.00 uur gespeeld in het Estádio José Alvalade in Lissabon.

Makkelie wordt in Portugal geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis en Kevin Blom zijn respectievelijk VAR en assistent-VAR.

De kwartfinale tussen City en Lyon vindt plaats over één wedstrijd. Bij Lyon speelt Memphis Depay, die na een zware knieblessure weer terug is.

Tennis: Gauff verrast Sabalenka in Lexington

07.51 uur: De Amerikaanse tennisster Cori Gauff heeft op haar eerste toernooi sinds de coronapauze de kwartfinales bereikt. De 16-jarige Amerikaanse verraste op het WTA-toernooi van Lexington (VS) in de tweede ronde de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Na 2 uur en 48 minuten werd het 7-6 (4) 4-6 6-4.

Gauff is opgeklommen naar de 53e positie op de wereldranglijst, Sabalenka staat op de rand van de top tien: 11e. Sabalenka was, achter Serena Williams, als tweede geplaatst in Lexington.

Sinds de Australian Open, eind januari, kwam Gauff niet meer in actie op internationaal niveau. In Melbourne haalde ze de vierde ronde, na zeges op Naomi Osaka en Venus Williams. Vorig jaar haalde ze op Wimbledon ook de vierde ronde.

In de kwartfinales neemt ze het nu op tegen de Tunesische Ons Jabeur, die als achtste geplaatst is.

Basketbal: Clippers kloppen Nuggets en treffen nu Mavericks

07.39 uur: De basketballers van LA Clippers hebben in de laatste wedstrijd van de ’seeding games’ Denver Nuggets verslagen en zijn als tweede geplaatst in de play-offs. Het werd 124-111 voor de Clippers, die het in de play-offs opnemen tegen Dallas Mavericks.

Paul George en Kawhi Leonard hadden een belangrijk aandeel in de zege van de Clippers. Zij waren goed voor respectievelijk 27 en 26 punten.

De Nuggets eindigden in de Western Conference als derde en treffen nu Utah Jazz. Het als eerste geplaatste LA Lakers neemt het op tegen Portland Trail Blazers. De play-offs beginnen volgende week maandag.

Indiana Pacers was met 108-104 te sterk voor het Houston Rockets van James Harden. De Pacers traden aan zonder T. J. Warren, die last heeft van een lichte voetblessure. Naar verwachting is hij er in de play-offs weer bij.

Voetbal: Leipzig gelooft tegen Atlético in goed resultaat

07.00 uur: De Champions League gaat donderdag in Lissabon verder met de tweede kwartfinale, die tussen Atlético Madrid en Leipzig. De Spanjaarden stonden meerdere keren in de finale van het belangrijkste Europese toernooi, de Duitsers debuteren in de knock-outfase.

Volgens coach Julian Nagelsmann is het mogelijk een voordeel voor Leipzig dat de kwartfinale als gevolg van de coronacrisis in één duel wordt afgewerkt. „Over twee wedstrijden had de ervaring van Atlético waarschijnlijk een veel grotere rol gespeeld. Mede daarom hebben we er veel vertrouwen in.”

Atlético mist twee spelers die positief hebben getest op het nieuwe coronavirus.

De club uit de Bundesliga speelt wel zonder topspeler Timo Werner, die inmiddels naar Chelsea is vertrokken.