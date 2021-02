Magistraal optreden LeBron James

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

James leidt basketballers Lakers met triple-double langs Thunder

09:41: LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers met een triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, de vijfde zege op rij bezorgd. De Lakers wonnen in overtime met 119-112 van Oklahoma City Thunder.

James was goed voor 28 punten, 14 rebounds en 12 assists. Montrezl Harrell nam 21 punten voor zijn rekening en was van waarde in de verlenging.

De Lakers moesten het stellen zonder Anthony Davis, die last had van een achillespeesblessure.