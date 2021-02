Sifan Hassan tweede bij eenmalig indooroptreden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Hassan tweede op 3000 meter bij eenmalig indooroptreden

21:21 uur Atlete Sifan Hassan is bij indoorwedstrijden uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin als tweede geëindigd op de 3000 meter. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter moest de Ethiopische Lemlem Hailu voor zich dulden. Hailu won in 8.32,55, Hassan liep 8.33,62. Dat was bijna 3 seconden boven haar Nederlands record van 8.30,76. Maureen Koster finishte als achtste in 8.49,63.

Zowel Hassan als Koster liep ruim onder de limiet voor de EK indoor begin maart in het Poolse Torun. Van Hassan is bekend dat de wedstrijd in Liévin haar enige indooroptreden van deze winter is. Zij zal dus niet meedoen aan de EK. Koster zal normaal gesproken graag uitgezonden worden naar Torun.

Voetbal: Premier League lanceert actieplan tegen racisme

19:37 De Premier League heeft dinsdag een actieplan tegen racisme gelanceerd. Het plan is een vervolg op eerdere stappen die zijn genomen om gelijkheid, diversiteit en inclusie in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen.

In het plan staan een reeks toezeggingen die gericht zijn op het creëren van een betere loopbaanontwikkeling voor etnische minderheden in het voetbal. Ook staan er acties in om raciale vooroordelen uit te bannen.

De voetbalbond riep deze week de regering op om snel op te treden in de strijd tegen racisme nadat Manchester United-verdediger Axel Tuanzebe en Lauren James, een aanvaller van het vrouwenteam van de club, het doelwit waren op sociale media. Eerder waren Manchester United-aanvaller Marcus Rashford en Chelsea-verdediger Reece James slachtoffer van racisme.

Tennis: Murray opent seizoen met zege

19:29 uur Tennisser Andy Murray is het seizoen goed begonnen. De voormalige nummer één van de wereld bleef de Duitser Maximilian Marterer de baas tijdens een challenger in het Italiaanse Biella: 6-7 (3) 6-2 6-3.

Murray meldde zich af voor de Australian Open. Hij kon na een positieve coronatest niet meer aan alle voorschriften voldoen. De Schot stond vijf keer in de finale van de Australian Open maar pakte nog nooit de titel in Melbourne.

De winnaar van het toernooi in Biella verdient 45.000 euro. Dat is een schijntje vergeleken met de hoofdprijs van 1,3 miljoen euro in het mannenenkelspel van de Australian Open.

Oranjevrouwen missen Shanice van de Sanden tegen België en Duitsland

18.07 uur: Voetbalsters Dominique Janssen en Shanice van de Sanden missen de komende duels van Oranje met België en Duitsland. Beide speelsters van Wolfsburg hebben zich afgemeld.

Janssen heeft last van rugklachten en Van de Sanden reist naar Suriname om daar afscheid te nemen van haar overleden vader. Aanvalster Anouk Dekker en keepster Loes Geurts zijn wel weer beschikbaar.

Oranje speelt op 18 februari in Leuven tegen België. Duitsland komt zes dagen later op bezoek in Venlo. België en Duitsland ontmoeten elkaar op zondag 21 februari in Aken. Nederland, België en Duitsland willen gezamenlijk het WK van 2027 houden. Ze hebben nu besloten een onderling toernooi te spelen.

„We beseffen goed hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze tijden ’gewoon’ mogen voetballen”, reageert bondscoach Sarina Wiegman. „En dit drieluik is wat mij betreft ook nog eens een prachtig voorbeeld hoe je samen, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, tot iets moois kunt komen. Zowel sportief gezien, maar ook met oog voor de actuele toestand in de wereld. We spelen nu allemaal dichtbij huis en op rij-afstand, interlands tegen twee sterke en aansprekende tegenstanders. Duitsland is de nummer twee van de wereldranglijst. België is altijd een stugge, sterke ploeg. België heeft zich al geplaatst voor het EK en is voor ons traditioneel altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Alles bij elkaar dus een heel goede aftrap van ons olympisch jaar.”

Snowboarden: Glenn De Blois met twaalfde plaats naar knock-outfase WK

18.05 uur: Glenn de Blois heeft zich bij de wereldkampioenschappen snowboardcross in Idre Fjäll in Zweden geplaatst voor de knock-outfase. De Nederlander zette dinsdag in de kwalificaties de twaalfde tijd neer. Een plek bij de beste zestien volstond. In de herkansingsrun worden later op dinsdag nog eens zestien plaatsen verdeeld voor de knock-outfase van donderdag.

De 25-jarige De Blois had voor zijn run 1.19,47 nodig. Daarmee gaf hij 1,79 toe op de Oostenrijker Alessandro Hämmerle, die het snelst van iedereen was.

De Blois won twee weken geleden een wereldbekerwedstrijd in Chiesa in Valmalenco. Daarmee verzekerde hij zich van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking.

Voetbal: Manchester United speelt uitduel met Sociedad in Turijn

17.40 uur: De wedstrijd in de Europa League tussen Real Sociedad en Manchester United wordt volgende week niet in Spanje maar in Italië gespeeld. Dat is een gevolg van reisrestricties die in delen van Spanje gelden vanwege het coronavirus, aldus de UEFA.

Het duel in het stadion van Juventus begint volgende week donderdag om 18.55 uur.

Een dag eerder was besloten de wedstrijd tussen Hoffenheim en Molde FK, eveneens in de Europa League, juist in Spanje af te werken in plaats van Noorwegen. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen. Het duel vindt nu op 18 februari in het stadion van Villarreal plaats.

Eerder al werd bekend dat het duel van Leipzig met Liverpool in de Champions League volgende week niet in Duitsland plaatsvindt, maar in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dit omdat de Engelsen in verband met het virus Duitsland niet in mogen.

Het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Manchester City wordt ook in Boedapest gehouden. Ook dit is een wedstrijd in de Champions League, die voor 24 februari op het programma staat.

Paardensport: Tim Lips raakt in aanloop naar de Spelen weer een paard kwijt

17.15 uur: Eventingruiter Tim Lips heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen weer afscheid moeten nemen van een van zijn paarden. Vorig jaar overleed Bayro, de 14-jarige ruin waarmee hij naar Tokio zou gaan. Amper een half jaar voor het mondiale sportevenement raakte Lips ook de bijna 12-jarige Eclips kwijt. Hij heeft nu alleen nog de beschikking over de relatief jonge Herby.

Lips was mede-eigenaar van Eclips en wilde het paard graag houden, maar de andere eigenaren kozen ervoor om de ruin nu te verkopen. „Ik vind het echt heel jammer dat we Eclips niet hebben kunnen behouden voor Nederland”, zegt de ruiter, die bij de Spelen van Rio 2016 met Bayro op de 21e plaats eindigde.

„Sportief is het natuurlijk een enorm gemis. Met Eclips en Herby was deelname aan Tokio een stuk zekerder dan met één paard voor dat niveau. Ik begrijp de mede-eigenaren wel dat ze wilden verkopen, maar ga hem enorm missen. Zelf waren we ook voor een derde eigenaar en dan heb je nu eenmaal geen meerderheidsaandeel. Zakelijk is de verkoop niet slecht, maar ik had hem veel liever gehouden.”

Voetbal: FC Twente drie duels zonder geschorste Luka Ilic

15.29 uur: Luka Ilic mist de komende drie duels van FC Twente. De middenvelder heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd van vier wedstrijden schorsing, waarvan een voorwaardelijk.

Ilic kreeg zaterdag een rode kaart in het verloren uitduel met PSV, na een opstootje met Marco van Ginkel. Hij mist nu de wedstrijden tegen Vitesse, Feyenoord en Heracles Almelo.

Voetbal: PSG zonder Di María tegen FC Barcelona

15.12 uur: Ángel Di María kan volgende week dinsdag niet met Paris Saint-Germain aantreden in de Champions League tegen FC Barcelona. Dat heeft zijn trainer Mauricio Pochettino bevestigd.

De 32-jarige Argentijn viel afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille (2-0-winst) al na ruim tien minuten uit met een rechterdijbeenblessure.

PSG wacht in de achtste finales eerst een uitwedstrijd. Het duel in Camp Nou begint om 21.00 uur.

Vorig jaar haalde PSG de finale van de Champions League. In de finale was Bayern München met 1-0 te sterk.

Skiën: Super-G voor vrouwen op WK voor onbepaalde tijd uitgesteld

14.51 uur: De super-G voor vrouwen op het WK alpineskiën in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Oorspronkelijk zou het onderdeel om 13.00 uur van start gaan, maar dat was vanwege de dichte mist niet mogelijk.

De organisatoren besloten het parcours te veranderen. De eerste vier poortjes werden geschrapt, waardoor de start wat lager kwam te liggen. Maar uiteindelijk bleek het toch niet mogelijk om de super-G dinsdag nog van start te laten gaan

Eerder al moest de organisatie vanwege de hevige sneeuwval de combinatie voor vrouwen met een week uitstellen. De super-G voor mannen werd verplaatst van dinsdag naar donderdag.

Woensdag staat de combinatie voor mannen op het programma. Mogelijk wordt dan ook de super G voor de vrouwen ingehaald, al wordt er dinsdagnacht opnieuw veel sneeuw in de Dolomieten verwacht.

Voetbal: Trainer Michel Vonk vertrekt na drie jaar bij Jong AZ

14.48 uur: AZ neemt na dit seizoen afscheid van Michel Vonk, de trainer van de Alkmaarse beloften. Vonk (52) is met Jong AZ actief in de Keuken Kampioen Divisie. In onderling overleg hebben de clubleiding en Vonk besloten om in de zomer uit elkaar te gaan.

De oud-profvoetballer van onder meer AZ, Manchester City, Sheffield United en MVV keerde in 2018 terug in Alkmaar. Vonk werkte tussen 2007 en 2011 ook al bij de jeugd van AZ, onder meer als trainer van Jong AZ. De Noord-Hollander verlengde vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2021.

Jong AZ neemt met 19 punten uit 23 wedstrijden de achttiende plek in de eerste divisie in en houdt alleen FC Den Bosch en FC Dordrecht onder zich. De Alkmaarse talenten wonnen pas vijf keer.

Vonk werkte eerder als hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam en Telstar. Hij was ook assistent bij sc Heerenveen.

Voetbal: Ronald Koeman mist Sergino Dest tegen Sevilla

14.20 uur: Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona kan in het eerste duel met Sevilla in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi niet beschikken over Sergiño Dest. De Amerikaanse vleugelverdediger, vorig jaar overgekomen van Ajax, kampt weer met een spierblessure. Dest miste daardoor recent ook al enkele wedstrijden.

Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Ronald Araújo en de al langer geblesseerden Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto en Ansu Fati ontbreken eveneens in de Catalaanse selectie. Frenkie de Jong en Lionel Messi gaan wel mee naar Sevilla. Koeman hield hen zondag aanvankelijk op de bank in de competitiewedstrijd tegen Real Betis, maar De Jong kwam al vroeg in het veld voor de geblesseerd geraakte Araújo en Messi viel kort na rust bij een 1-0-achterstand in. De Argentijn trok al snel de stand gelijk en leidde Barcelona in Sevilla naar een overwinning (2-3).

Barcelona keert woensdag terug in die Spaanse stad, dan voor de eerste van twee wedstrijden tegen Sevilla met als inzet een plek in de finale van de Copa del Rey. De return is begin maart in Camp Nou.

Paardensport: Springruiters na afhaken Mierlo op zoek naar nieuwe locatie NK

14.08 uur: Concours Hippique Mierlo is net als vorig jaar afgelast in verband met het coronavirus. Het paardensportevenement, dat de vijftigste editie hoopte te organiseren, zou van 22 tot en met 24 april plaatsvinden. Doordat CH Mierlo wordt geschrapt, moet het NK springen op zoek naar een nieuwe locatie.

Het bestuur van CH Mierlo hoopt het NK springen nog op een latere datum in 2021 te kunnen organiseren. Voor bondscoach Rob Ehrens en zijn ruiters is een NK van belang in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio.

„De organisatie van het NK en de KNHS bekijken op dit moment mogelijke alternatieve locaties”, aldus de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. „Vooral de kosten om een evenement met de allure van het NK helemaal op te bouwen, zijn nu een probleem. Er wordt dan ook vooral gezocht naar mogelijkheden op een beschikbare locatie met meer reeds bestaande faciliteiten.”

Skiën: Tweevoudig olympisch kampioen Ligety zet na WK punt achter loopbaan

13.11 uur: De Amerikaanse skiër Ted Ligety, tweevoudig olympisch kampioen en vijfvoudig wereldkampioen, beëindigt deze maand zijn loopbaan. Dat maakte Ligety dinsdag zelf bekend. De reuzenslalom op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, op 19 februari, wordt zijn laatste wedstrijd.

„Ik heb alles gegeven voor deze sport en ik ben dankbaar voor alles wat het skiën me teruggegeven heeft”, schrijft Ligety op Instagram. „Ik heb al mijn kinderdromen vervuld, over gouden olympische en WK-medailles en wereldbekers. Het is nu tijd om bij mijn gezin te zijn.”

Ligety kan terugkijken op een carrière van 17 jaar. De Amerikaan pakte in 2006 in Turijn olympisch goud op de combinatie en in 2014 in Sotsji op de reuzenslalom.

11:13 uur: Heerenveen voorlopig zonder Amerikaan

11:13 uur: Sc Heerenveen kan voorlopig geen beroep doen op aanvaller Ulysses Llanez. De 19-jarige Amerikaan verblijft momenteel vanwege privéomstandigheden in de Verenigde Staten.

Llanez wordt door de Friezen gehuurd van VfL Wolfsburg. Hij viel dit seizoen vijf keer in. Op 23 december vorig jaar kwam hij voor het laatst in actie, in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-0-verlies).

Het is nog niet bekend wanneer Llanez terugkeert, aldus de nummer 8 van de Eredivisie. Llanez is ook herstellende van een blessure.

James leidt basketballers Lakers met triple-double langs Thunder

09:41: LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers met een triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, de vijfde zege op rij bezorgd. De Lakers wonnen in overtime met 119-112 van Oklahoma City Thunder.

James was goed voor 28 punten, 14 rebounds en 12 assists. Montrezl Harrell nam 21 punten voor zijn rekening en was van waarde in de verlenging.

De Lakers moesten het stellen zonder Anthony Davis, die last had van een achillespeesblessure.