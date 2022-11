FC Utrecht krijgt FC Groningen pas in slotfase op de knieën

De thuisploeg was in de eerste helft de betere met een flink aantal mogelijkheden voor Anastasios Douvikas. De spits die vorige week in Friesland nog kiezelhard raak schoot, had dit keer meer moeite om de bal goed richting doel te krijgen. De beste inzet was eigenlijk nog van Taylor Booth, maar zijn poging in de korte hoek werd gekeerd door Peter Leeuwenburgh.

Tegen de verhoudingen in kwam Groningen vijf minuten voor rust op voorsprong. De bal van Ricardo Pepi hield het midden tussen een voorzet en een schot, waarna de attente Florian Krüger van dichtbij binnentikte. Tot dat moment was het gevaarlijkste moment van de Groningers een afgevlagde kans van Mike te Wierik.

Sean Klaiber (links) probeert Isak Maata van FC Groningen af te stoppen. Ⓒ ANP

Na ruim een kwartier in de tweede helft maakte FC Utrecht gelijk. Booth combineerde goed met Sander van de Streek zette goed door en rondde uitstekend af. De gelijkmaker betekende het einde aan een droogte van 482 minuten van de thuisspelende ploeg in de Eredivisie. Booth was sowieso een van de meest bedrijvige spelers en vond even later met zijn schuiver de voeten van Leeuwenburgh.

In de slotfase was het doen toch FC Utrecht dat de volle winst pakte. Van de Streek profiteerde na een voorzet van invaller Amin Younes: 2-1.

