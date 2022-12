Maandag wake voor Pelé in stadion Santos, uitvaart dinsdag

„De herdenkingsdienst van de grootste voetballer aller tijden zal plaatsvinden in het Urbano Caldeira-stadion, in de wijk Vila Belmiro, waar hij de wereld versteld deed staan”, aldus Santos in een verklaring. De kist van Pelé komt daar op de middenstip te staan, waar bezoekers 24 uur lang eer kunnen bewijzen aan de voetballegende.

Op dinsdag wordt de kist dan door de straten van Santos, een kustplaats ten zuiden van São Paulo, gereden. De route loopt ook langs het huis van de 100-jarige nog levende moeder van Pelé. Na de optocht wordt de Braziliaan in besloten kring begraven.

Pelé overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. De drievoudig wereldkampioen lag sinds 29 november in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo met darmkanker. Ook had hij problemen aan zijn nieren en hart.