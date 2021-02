Arbitrage hand in hand met Willem II en ADO

Premium Voetbal

Dick Advocaat rekent op reactie van Feyenoord: ’Groep zit mentaal goed in elkaar’

Feyenoord-trainer Dick Advocaat is bezig aan zijn afscheidstournee op de Nederlandse velden. Dinsdag stapte hij voor de laatste keer in de bus naar Groningen. Er staat veel op het spel voor Feyenoord in de inhaalwedstrijd. Na het afhaken in de titelrace en de uitschakeling in Europa League en KNVB-b...