Herbeleef hoe Pogacar toch nog ritzege van Vingegaard weet af te snoepen

De Deen van Jumbo-Visma verdedigde zijn leiderstrui met succes in de laatste bergrit en rijdt zondag in het geel naar Parijs.

Voor Pogacar is het de elfde etappezege in de Ronde van Frankrijk. De Sloveense nummer twee van het algemeen klassement won in deze Tour al de zesde etappe naar Cauterets-Cambasque. De tweevoudig Tourwinnaar (2020, 2021) verloor in de zeventiende etappe naar Courchevel heel veel tijd en de strijd om de eindzege in deze Tour aan geletruidrager Vingegaard.

