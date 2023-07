LIVE Tour: Campenaerts gegrepen, druistig begin van etappe

Volg de 20e etappe hier op de voet via ons liveblog

Na de officiële start buiten Belfort loopt de route al snel bergop met de Ballon d'Alsace, een beklimming van de tweede categorie. Daarna volgen de Col de la Croix des Moinats, de Col de Grosse Pierre en de Col de la Schlucht. De zwaarste beklimmingen zitten in de finale met de Petit Ballon en de Col du Platzerwasel. De finish ligt bijna 8 kilometer na de laatste top in Le Markstein, waar de eerste renner rond 17.00 uur wordt verwacht.

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft in het algemeen klassement 7.35 minuten voorsprong op nummer 2 Tadej Pogacar, die in het wit rijdt. Jasper Philipsen is, mits hij de Tour uitrijdt, zeker van de groene puntentrui. Giulio Ciccone draagt de bollentrui, maar de Italiaan zal die positie moeten verdedigen met punten op zes beklimmingen.

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 20 (van Belfort naar Le Markstein, over 133.5 kilometer).

De laatste echte beproeving deze Ronde van Frankrijk, en wat voor één. Een slordige 3500 hoogtemeters moeten bedwongen worden, over zes beklimmingen. De laatste berg is de Col du Platzerwasel en daarna loopt het parcours nog 4 kilometer glooiend door, waarna een korte afdaling naar de laatste 3 kilometer op het vlakke voert, richting de finish naar skigebied Le Markstein.

Breukink: ,,Dit is de laatste kans voor de meeste ploegen. Wellicht zullen die ploegen wat pionnen die wat kunnen al vroeg naar voren schuiven. Een Pinot, of een Gaudu. Groupama-FDJ zal nog wel wat willen. Maar dat soort types gaan we denk ik zien. Goede klimmers.”

De gele trui van Jonas Vingegaard zal niet meer in gevaar komen. ,,Jumbo hoeft niet meer, dus ze kunnen iedereen weg laten rijden.” Breukink verwacht nog wel wat Tadej Pogacar. ,,Als hij de oude is, dan gaat hij ervoor. Om de rit te winnen of om Adam Yates desnoods aan de etappezege te helpen. Maar alles hangt af of hij de benen terug heeft gevonden.”

Om te vervolgen: ,,De mannen rond de top 5 gaan wat proberen in de finale. Mocht ’Pogi’ toch geen goede benen hebben, zal UAE er alles aan doen om zijn podium veilig te stellen. En ze zullen het liefst samen met Yates dit podium willen halen bij UAE. Dan gaat Pogacar Yates helpen. Maar als hij de oude is, vliegt hij erin.”

