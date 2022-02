Senegal schrijft historie en wint voor eerste keer Afrika Cup

Al na vier minuten kreeg Senegal dé mogelijkheid op een droomstart, nadat de scheidsrechter na een overtreding op Saliou Ciss naar de stip wees. Mo Salah fluisterde zijn doelman wat ’geheime’ informatie in en dat bleek geen slecht idee. De Egyptische keeper Gabaski keerde de strafschop van Mané.

Daarna was het wachten op meer spektakel, maar dat bleef lang uit. Senegal was de betere ploeg, maar tot echt grote kansen wisten Mané en co. ook weer niet te komen.

Ook in het tweede bedrijf kwamen beide ploegen niet tot scoren en dus moest er worden verlengd in Kameroen. Maar ook na nóg een half uur spelen stond de brilstand nog op het scorebord. En dus kende de finale een bloedstollend einde: een penaltyreeks.

Met een bidon vol ’aanwijzingen’ nam Gabaski plaats onder de lat. Op de waterfles van de doelman van Egypte stonden de favoriete hoeken van de penaltynemers van Senegal. Toeval of niet, de goalie koos bij de eerste drie strafschoppen de juiste hoek en dat leverde bij de derde pingel een redding op. Maar ondertussen had ook Egypte al een penalty gemist en niet veel later miste de Egyptenaren er nog een.

Mané kreeg de mogelijkheid om zijn misser van eerder op de avond meer dan goed te maken. De spanning was van zijn gezicht af te lezen, maar nu faalde hij niet vanaf elf meter. Hij schoot onberispelijk raak en zorgde voor een historische Afrika Cup-zege voor Senegal.