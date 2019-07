Luiten hoopt bij Britse Open povere ’major-cyclus’ een impuls te geven

Joost Luiten laat in het Britse Open zien dat het met de vorm wel weer goed zit. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - In zijn derde golftoernooi op rij aan de andere kant van Het Kanaal is er voor Joost Luiten eindelijk reden tot lachen. In het Britse Open, de laatste major van het jaar, haalde de 33-jarige Bleiswijker de cut nadat hij die in het Ierse en Schotse Open had gemist. „Het was de laatste weken zoeken naar het goede gevoel”, zei Luiten, die met een score van level par acht slagen achter staat op de Amerikaan J.B. Holmes en de Ier Shane Lowry (-8).