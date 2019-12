Frenkie de Jong reserve in Milaan

De voormalige Ajacied is één van de vele basisspelers die rust krijgen van coach Ernesto Valverde. De Jong zit in Milaan nog wel op de bank. Sterspeler Lionel Messi is er helemaal niet bij. Zijn makker Luis Suárez vervult een reserverol. Bij de Italiaanse club heeft verdediger Stefan de Vrij een basisplaats.

Barcelona is in poule F al zeker van de eindzege. Inter moet winnen om op eigen kracht de laatste zestien te halen. Borussia Dortmund, dat thuis tegen het uitgeschakelde Slavia Praag speelt, dient meer punten te pakken dan de Italiaanse rivaal om als nummer twee alsnog door te gaan.

Memphis Depay begint als aanvoerder van Olympique Lyon aan de afsluitende thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. Ook landgenoot Kenny Tete heeft een basisplaats. Lyon pakt bij winst op Leipzig een ticket voor de achtste finales én de groepszege. Bij een gelijkspel moet de Franse ploeg hopen op een nederlaag van concurrent FC Zenit bij Benfica.