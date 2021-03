Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Koolwijk moet debuut voor Suriname uitstellen na coronabesmetting

13.24 uur: Ryan Koolwijk kan de komende interlandperiode zijn debuut voor de nationale voetbalploeg van Suriname nog niet maken. De middenvelder van Almere City FC had een uitnodiging ontvangen van bondscoach Dean Gorré, maar is vanwege een positieve coronatest niet naar Suriname afgereisd, meldt zijn club. Suriname speelt in de WK-kwalificatie wedstrijden tegen de Kaaimaneilanden en Aruba.

Koolwijk miste vanwege de besmetting al twee competitieduels van Almere. De club meldt dat „zijn waarden” nog steeds niet goed zijn, maar dat de aanvoerder zich verder goed voelt.

Sinds eind vorig jaar is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots mogelijk voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren. Onder anderen Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk en Ramon Leeuwin kregen net als Koolwijk een uitnodiging.

Voetbal: Maximaal 600 fans bij Gibraltar tegen Nederlands elftal

13.23 uur: Bij de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie zijn volgende week dinsdag zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium. Het duel is door de plaatselijke autoriteiten aangemerkt als proef om te kijken hoe er weer fans naar sportwedstrijden kunnen.

Fans die het duel willen bijwonen, moeten wel aan voorwaarden voldoen. Ze moeten onder meer tweemaal gevaccineerd zijn. Met dank aan Engeland zijn veel van de ruim 30.000 inwoners van het Britse overzees gebied gelegen aan het zuidelijke eind van het Iberisch schiereiland al gevaccineerd. Het Victoria Stadium biedt plaats aan 5000 toeschouwers.

Nederland voetbalt zaterdag voor 5000 toeschouwers tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd.

Schermen: Bas Verwijlen voor vierde keer naar Olympische Spelen

12.08 uur: Degenschermer Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Na de afgelopen wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan is duidelijk dat hij heeft voldaan aan alle kwalificatie-eisen voor deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio. Dat meldde de schermbond KNAS.

De nu 37-jarige Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.

Tienvoudig Nederlands kampioen Verwijlen stond er al goed voor met zijn zevende plaats op de wereldranglijst en presteerde ook goed in Kazan met het bereiken van de kwartfinales in het individuele toernooi. Hij was voor uitzending naar Tokio echter afhankelijk van de resultaten in de teamwedstrijden. In het schermen wegen de teamresultaten namelijk zwaarder dan de individuele resultaten.

Verwijlen dankte zijn uitverkiezing voor Tokio aan de teams van Hongarije en Rusland. De Hongaren vielen weg uit de lijst van acht geplaatste teams, terwijl Rusland zich voegde bij de eerste acht op de landenranglijst. Verwijlen kreeg daarmee één van twee individuele plekken die voor Europese schermers gereserveerd zijn.

In het afgelopen seizoen won Verwijlen de wereldbekerwedstrijd in Vancouver en behaalde hij de top 8 op zowel EK als WK. Hij wordt gecoacht door zijn vader Roel Verwijlen en Alexandre Buysens.

Wielrennen: Mareczko houdt Cavendish van eerste zege in drie jaar af

12.05 uur: De Italiaanse sprinter Jakub Mareczko heeft de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. Het was een rit over 96 kilometer met start en finish in Gatteo. De renner van Vini Zabù was net te snel voor Mark Cavendish, de Brit van Deceuninck - Quick-Step die daardoor naast zijn eerste zege sinds 2018 greep. De Duitser Marius Mayrhofer van Team DSM werd derde.

Cavendish (35) leek zijn loopbaan het afgelopen jaar te moeten beëindigen, maar kreeg op het laatste moment een contract bij de ploeg van Patrick Lefevere. De Brit eindigde dit voorjaar al als tweede in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré waar de Belg Tim Merlier hem aftroefde. Cavendish wil zijn indrukwekkende erelijst, met onder meer dertig etappezeges in de Tour de France, graag nog wat uitbreiden. Zijn laatste overwinning boekte hij in het voorjaar van 2018 in de Dubai Tour.

Later op de dag is er een ploegentijdrit over 14 kilometer.

Formule 1: Russell volgt Grosjean op als vakbondsman

11.22 uur: De Britse coureur George Russell is toegetreden tot het bestuur van de zogeheten Grand Prix Drivers Association, de vakbond voor Formule-1 coureurs. De 23-jarige rijder van Williams vervangt de Fransman Romain Grosjean, die de koningsklasse van de autosport heeft verlaten.

Russell voegt zich bij de andere bestuursleden Sebastian Vettel en Alexander Wurz. Viervoudig wereldkampioen Vettel maakt dit seizoen zijn debuut bij Aston Martin. Wurz is de voorzitter van de GPDA; de Oostenrijker is oud-Formule 1-coureur.

„Het is een eer en een voorrecht om benoemd te worden in de GPDA. Ik waardeer het dat mijn collegacoureurs mij deze rol toevertrouwen en ik erken ook de verantwoordelijkheid die deze functie met zich meebrengt”, verklaart Russell, die zondag in de Grote Prijs van Bahrein aan zijn derde seizoen begint.

De vakbond is de spreekbuis van de coureurs richting het Formule 1-management en de internationale autosportfederatie FIA en heeft in het verleden veel bereikt om de veiligheid van de coureurs te vergroten.

Basketbal: Wissels helpen LA Clippers aan zege

07.35 uur: Los Angeles Clippers leek maandag in de Amerikaanse basketbalbalcompetitie NBA op weg naar een kansloze nederlaag tegen Atlanta Hawks, tot coach Tyronn Lue ingreep. Na een achterstand van 22 punten knokte de tweede keus zich terug in de wedstrijd en won de thuisploeg alsnog: 119-110.

Lue wisselde halverwege het derde kwart en zag de invallers vroeg in het vierde kwart Atlanta tot op 4 punten naderen. Met dank vooral aan Luke Kennard die in 18 minuten tot 20 punten, 7 rebounds en 4 assists kwam. In de slotfase keerden de vedettes Kawhi Leonard en Paul George terug op het veld en werd de achterstand omgezet in een voorsprong die in de slotminuten niet meer uit handen werd gegeven. Leonard kwam, ondanks zijn pauze op de bank, tot 25 punten.

„De jongens op de bank hebben laten zien dat ze er altijd klaar voor zijn”, sprak coach Lue. „Ik ben trots op ze.” LA Clippers won vier van de laatste zes wedstrijden. Atlanta had er net een serie van acht overwinningen op zitten.