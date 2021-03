Real Madrid mag Liverpool voor Champions League thuis ontvangen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Jong Oranje werkt met complete groep toe naar openingsduel EK

17.23 uur: Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft woensdag tijdens de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Hongarije vermoedelijk de beschikking over alle spelers die hij geselecteerd heeft. In de Bozsik Arena in Boedapest verschenen dinsdagmiddag alle 23 spelers op het veld.

Ajax-verdediger Jurriën Timber meldde zich eerder al af voor de groepsfase van het EK omdat hij ziek is. Feyenoorder Lutsharel Geertruida verving hem in de selectie.

De voorbereiding op de ontmoeting met Jong Roemenië is kort. Jong Oranje verzamelde maandag in Zeist en vloog in de avond naar Boedapest. Hoe Van de Looi woensdag gaat spelen, is voor een deel nog niet duidelijk. Het eerste kwartier van de training was toegankelijk voor de media; toen het partijspel begon, gingen de deuren van het stadion dicht.

Jong Oranje neemt het na Jong Roemenië in de groepsfase nog op tegen Jong Duitsland (zaterdag) en Jong Hongarije (volgende week dinsdag). Die twee duels zijn in Szekesfehervar. De eerste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales, die vanaf eind mei op het programma staan.

Voetbal: Duitsland begint kwalificatie voor WK zonder Kroos

17.21 uur: Duitsland speelt de eerste drie wedstrijden in de kwalificatie voor het WK in Qatar zonder Toni Kroos. De middenvelder van Real Madrid heeft teveel last van een spierblessure. Volgens de Duitse voetbalbond heeft hij het trainingskamp van de selectie inmiddels verlaten en is hij teruggekeerd naar de Spaanse hoofdstad.

„We wisten dat hij niet helemaal fit is”, zei bondscoach Joachim Löw. „De hoop was echter dat hij nog wel kon spelen. Maar de risico’s zijn te groot. Ook met het oog op het Europees kampioenschap van komende zomer moeten we uiterste voorzichtigheid betrachten.”

Duitsland speelt de komende dagen in de WK-kwalificatie tegen IJsland, Roemenië en Noord-Macedonië.

Voetbal: Oud-Ajacied Pantelic tijdelijk voorzitter Servische voetbalbond

17.14 uur: Oud-Ajacied Marko Pantelic fungeert voorlopig als interim-voorzitter van de Servische voetbalbond. De 42-jarige Pantelic neemt de taken over van Slavisa Kokeza, die vanwege mogelijke banden met de maffia is vertrokken. Kokeza werd eind vorige maand ondervraagd door de politie, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar een maffiabaas.

De Servische bond liet dinsdag weten dat Kokeza is opgestapt en dat vicevoorzitter Pantelic voorlopig zijn taken overneemt. De bond gaat een verkiezing uitschrijven voor een nieuwe voorzitter.

Pantelic speelde in het seizoen 2009-2010 voor Ajax. De Serviër, die al snel een cultheld werd in Amsterdam, maakte zestien doelpunten in de Eredivisie en won met Ajax de KNVB-beker. Pantelic stapte daarna over naar de Griekse club Olympiakos, waarmee hij drie keer kampioen werd.

Eerder dit jaar werden in Servië een vermoedelijke maffiabaas en zestien handlangers in Belgrado gearresteerd, op verdenking van drugshandel, moord en ontvoeringen. De politie kwam daarna in het onderzoek uit bij de bondsvoorzitter.

Voetbal: Real Madrid mag Liverpool voor Champions League thuis ontvangen

17.08 uur: Real Madrid mag het duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League in april in eigen stad spelen. De regering van Spanje heeft laten weten de restricties in verband met het coronavirus voor vluchten uit Groot-Brittannië eind deze maand op te heffen.

De maatregelen golden sinds december, uit vrees voor de opkomst van de Britse variant van het virus. Zo speelde Atlético Madrid een ronde eerder in hetzelfde toernooi de thuiswedstrijd tegen Chelsea nog in Boekarest.

Overigens werden beide duels van Liverpool in de achtste finales, tegen de Duitse club RB Leipzig, vanwege coronagerelateerde maatregelen in Boedapest gespeeld.

Golf: Luiten eindelijk weer eens bovenaan

17.07 uur: Joost Luiten heeft zijn beste score van dit jaar genoteerd. Hij staat na 64 slagen, 7 onder par, op de gedeelde eerste plaats na de eerste ronde van de Kenya Savannah Classic. Zeven birdies pronkten op zijn scorekaart, waarop hij geen foutje hoefde te noteren.

Luiten (35) was dit jaar nog niet erg op dreef. Hij heeft bij nog geen enkel toernooi zicht gehad op een topklassering. Vorige week eindigde de zesvoudig winnaar op de Europese Tour als gedeeld 41e in het Kenia Open. In de Savannah Classic, dat op dezelfde golfbaan in Nairobi wordt afgewerkt, heeft hij in ieder geval forse verbetering getoond.

Luiten deelt de koppositie met drie andere spelers, te weten de Spanjaard Alejandro Cañizares, de Fransman Clément Sordet en de Zuid-Afrikaan Justin Harding. Laatstgenoemde won zondag het Kenia Open.

„Geen bogeys op de kaart is altijd goed en met zeven birdies mag ik niet klagen. Ik begon met drie birdies op rij en dan zit je er meteen lekker in”, vertelde Luiten na zijn eerste ronde op de website van de Europese Tour. „Ik had kansen op een nog lagere score, maar deze uitgangspositie is prima. Ik vind deze baan echt heerlijk om te spelen. De meeste golfbanen van tegenwoordig zijn lang, breed en met veel bunkers, maar hier moet je echt nadenken over hoe je de bal moet slaan. Er zijn bij elke hole wel drie of vier mogelijkheden om te spelen. Dit type golfbaan zie je steeds minder.”

Van de overige vier Nederlanders die in het Afrikaanse toernooi spelen, was Wil Besseling de beste. Hij noteerde 67 slagen (-4) en deelt de 26e plaats.

Tennis: Liesklachten houden tennisser Murray uit masters van Miami

16.36 uur: Andy Murray heeft zich met een liesblessure moeten afmelden voor het masterstoernooi van Miami, dat woensdag begint. De voormalig nummer 1 van de wereld had vorige week een wildcard geaccepteerd voor het Amerikaanse toernooi, waarop hij in 2009 en 2013 zegevierde.

De 33-jarige Murray miste begin dit jaar de Australian Open als gevolg van besmetting met het coronavirus. De Schot, winnaar van drie grandslamtitels, was niet op tijd hersteld om te kunnen afreizen naar Melbourne. In plaats daarvan speelde hij een challenger in Italië, waar hij de finale haalde. Murray deed begin deze maand met een wildcard mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij versloeg Robin Haase in de eerste ronde, maar verloor daarna van Andrej Roeblev. De Rus schreef het toernooi in Ahoy op zijn naam.

Murray is de nummer 119 van de wereld, na jaren vol blessureleed.

Motorsport: ’Doctor’ Rossi (42) wil nog twee jaar door in MotoGP

16.15 uur: Valentino Rossi peinst nog niet over een afscheid van de MotoGP. De negenvoudig wereldkampioen begint zondag in Qatar aan zijn 26e seizoen in de koningsklasse van de motorsport en is van plan nog twee jaar door te gaan. Dat vertelde hij in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. „Ik heb officieel nog een contract van een jaar, maar mijn doel is nog twee jaar door te gaan”, aldus de 42-jarige Rossi, bijgenaamd ’The Doctor’.

„Veel hangt af van hoe het komend seizoen zal gaan”, vervolgt Rossi, goed voor 115 grand-prixoverwinningen. „Als ik plezier heb, voor de overwinning kan rijden of het podium en in de top 5 meedoe, ga ik door”, aldus de wegracer. Hij racet dit jaar nog steeds op een Yamaha-motor, maar maakt geen deel meer uit van het fabrieksteam van de Japanse motorfabrikant. „Yamaha heeft gekozen voor Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Dat begreep ik, maar ik wilde wel een plekje op de startgrid. Yamaha kon me dat niet weigeren”, legde hij zijn overgang naar het satellietteam uit.

Rossi voelt zich bevoorrecht dat hij tijdens de coronapandemie kan blijven racen. Hij heeft het aanbod van de regering van Qatar om zich te laten vaccineren dankbaar aanvaard. „We mogen ons gelukkig prijzen dat we kunnen racen. De MotoGP kan tenminste wat vreugde brengen in deze lastige tijd. We bieden net als voetbal en de Formule 1 entertainment. De mensen houden van mij omdat ik ze zoveel mooie zondagen heb bezorgd en nu hebben ze dat vermaak echt nodig.”

Motorsport: Bradl vervangt opnieuw geblesseerde Márquez in MotoGP

15.55 uur: De Duitse motorracer Stefan Bradl is ook dit seizoen de stand-in van Marc Márquez in de MotoGP. De Spaanse achtvoudig wereldkampioen is nog onvoldoende hersteld van een gecompliceerde armbreuk en mist de start van het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de motorsport. „Hij zal de eerste twee races in Qatar nog overslaan en om die reden vervang ik hem”, zei de 31-jarige Bradl. Komende zondag start de MotoGP met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail.

De Duitser nam vorig jaar ook de motor over van Márquez bij het fabrieksteam van Honda. De Spanjaard kwam al in de eerste race ten val en liep daarbij de armbreuk op, waarvan hij nog altijd herstellende is. Bradl kon zich niet bijzonder onderscheiden. De zevende plaats in de laatste grand prix, die van Portugal, was zijn beste uitslag.

Voetbal: Prandelli neemt ontslag als trainer van Fiorentina

15.36 uur: Cesare Prandelli heeft dinsdag om persoonlijke redenen ontslag genomen als hoofdcoach van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina. De voormalig bondscoach van Italië liet in een open brief doorschemeren dat het wel eens het einde van zijn trainerscarrière kan betekenen.

De 63-jarige Italiaan was sinds november vorig jaar aan zijn tweede periode bezig bij de Italiaanse club uit de Serie A. Heel goed waren de resultaten niet onder zijn leiding. De club uit Florence staat na 28 speelronden tegenvallend veertiende. Afgelopen zondag werd met 3-2 verloren van AC Milan.

„Dit is de tweede keer dat ik Fiorentina verlaat”, schrijft de 63-jarige Prandelli. „De eerste keer was dat op aandringen van anderen, deze keer is het mijn beslissing. Ik kwam hier om 100 procent te geven, maar toen ik het gevoel kreeg dat dit niet langer mogelijk was, besloot ik dat het voor iedereen beter is dat ik een stap terug doe. Ik heb nergens spijt van, maar waarschijnlijk is deze wereld waarvan ik heel mijn leven deel heb uit gemaakt, niet langer iets voor mij. Ik herken mezelf er niet meer in.”

De clubleiding liet weten het ontslag van Prandelli te aanvaarden. Hij was eerder trainer van Atalanta, Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia, Al-Nasr en Genoa. Tussen 2010 en 2014 was Prandelli bondscoach van Italië. Hij leidde de nationale ploeg naar de finale op het EK van 2012.

Voetbal: Bale plant terugkeer naar Real Madrid

15.35 uur: Gareth Bale is van plan volgend seizoen terug te keren naar Real Madrid en daar het laatste jaar van zijn contract uit te dienen. Dat zei de aanvaller van Wales, die dit jaar op huurbasis speelt bij zijn oude club Tottenham Hotspur.

„De voornaamste reden om naar de Spurs te komen was dat ik wilde voetballen en me in vorm wilde spelen voor het komende EK”, zei de 31-jarige aanvoerder van Wales in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen België.

„Het plan was dan ook een jaar bij Tottenham te spelen en na het EK weer naar Spanje te gaan. Dan heb ik nog een contract van een jaar bij Real Madrid”, aldus Bale, die de laatste weken weer een vaste waarde is in de ploeg van trainer José Mourinho.

Bale verhuisde in 2013 voor zo’n 100 miljoen euro van de club uit Londen naar Madrid. De Welshman was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Hij won met de ’Koninklijke’ onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 (tegen Atlético) en 2018.

Bale stond de afgelopen jaren veel langs de kant met blessures. Ondanks alle veroverde prijzen en ruim honderd doelpunten voor Real groeide hij in Madrid nooit uit tot publiekslieveling. Trainer Zinédine Zidane liet hem vorig seizoen vooral op de bank zitten.

Wielrennen: Gesink, Kruijswijk en Van Emden tot eind 2023 bij Jumbo-Visma

14.48 uur: Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Jos van Emden rijden nog zeker tot het einde van 2023 voor wielerploeg Jumbo-Visma. Het Nederlandse team maakte dat dinsdag via een filmpje op sociale media bekend.

Van het ervaren drietal maakt Gesink het langst deel uit van de ploeg. De 34-jarige Achterhoeker debuteerde in 2007 bij toen nog Rabobank. Later werd het Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo. Sinds 2019 heet de ploeg Jumbo-Visma. Van Emden (36) debuteerde in 2008, terwijl de 33-jarige Kruijswijk in 2010 tot de profploeg toetrad. De contracten van alle drie liepen aan het einde van dit jaar af.

„Jos, Steven en Robert hebben er mede voor gezorgd dat er een nieuwe cultuur in de ploeg is gekomen”, vertelt teambaas Richard Plugge. „Vanaf 2013 hebben zij bijgedragen aan die verandering. Onze manier van werken en met elkaar omgaan is door hun mee vormgegeven.”

Van Emden zegt zichzelf als een waakhond te zien van die teamcultuur. „We hebben een bepaalde manier van werken waarmee we opgegroeid zijn. Cultuurdragers houden in de gaten dat het allemaal normaal blijft, dat dingen niet doorslaan. Ik denk dat we door normaal te blijven doen, uiteindelijk juist zo ver zijn gekomen met deze ploeg”, aldus de Schiedammer.

Gesink wil nog een tijdje door. „De ploeg en ik werken al zo lang met elkaar dat we inmiddels wel weten wat we aan elkaar hebben. Het team is in een stroomversnelling terechtgekomen de afgelopen jaren. Daar wil ik graag deel van uit blijven maken. Ik ben pas 34 en heb het gevoel dat ik nog wel even mee kan.”

Kruijswijk zag de ploeg ook groeien. „Maar niet alleen de ploeg, ook mezelf. Dat hebben we samen gedaan. Voor de toekomst zie ik nog een belangrijke rol voor mezelf weggelegd en hoop ik ook de resultaten te behalen zoals ik ze in het verleden heb laten zien”, aldus de Brabander.

Wielrennen: DSM-renners Roche en Pedersen in isolatie na corona-contact

14.31 uur: Twee renners van wielerploeg DSM zitten in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een met corona besmet personeelslid. De ploeg met basis in Nederland moest de Iers/Franse renner Nicolas Roche terugtrekken uit de Ronde van Catalonië waar dinsdag de tweede etappe wordt verreden. De Deen Casper Pedersen moet noodgedwongen afzien van deelname aan de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag.

DSM benadrukt dat beide renners zich goed voelen en geen symptomen vertonen. De twee zullen nog getest worden en afhankelijk van het resultaat wordt beslist over hun verdere deelname aan wedstrijden.

Autosport: Formule 1-team Williams haalt technische man Volkswagen binnen

13.44 uur: Het Formule 1-team Williams heeft een nieuwe technisch directeur aangesteld. De Britse renstal heeft de Fransman François-Xavier Demaison overgehaald het raceteam te versterken. Demaison had de afgelopen jaren een topfunctie in de technische afdeling van Volkswagen.

Zijn aanstelling is het eerste wapenfeit van de nieuwe directeur bij Williams, de Duitser Jost Capito. De twee werkten eerder samen bij Volkswagen. De positie van technisch directeur was vacant sinds het vertrek van Paddy Lowe in juni 2019.

„Ik heb zijn technische vaardigheden van dichtbij meegemaakt en zijn sportieve successen spreken voor zich”, aldus Capito, die als grote baas van Williams naar voren is geschoven door de nieuwe Amerikaanse eigenaar Dorilton Capital. Demaison bouwde onder meer mee aan de Volkswagen Polo, waarmee vier keer op rij het WK rallyrijden werd gewonnen.

Williams rijdt dit seizoen met de Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi. Het team wist vorig seizoen geen WK-punten te scoren. Russell verdiende wel 3 punten met zijn optreden in de Grote Prijs van Sakhir, toen hij de met corona besmette Lewis Hamilton verving bij Mercedes.

Voetbal: Koolwijk moet debuut voor Suriname uitstellen na coronabesmetting

13.24 uur: Ryan Koolwijk kan de komende interlandperiode zijn debuut voor de nationale voetbalploeg van Suriname nog niet maken. De middenvelder van Almere City FC had een uitnodiging ontvangen van bondscoach Dean Gorré, maar is vanwege een positieve coronatest niet naar Suriname afgereisd, meldt zijn club. Suriname speelt in de WK-kwalificatie wedstrijden tegen de Kaaimaneilanden en Aruba.

Koolwijk miste vanwege de besmetting al twee competitieduels van Almere. De club meldt dat „zijn waarden” nog steeds niet goed zijn, maar dat de aanvoerder zich verder goed voelt.

Sinds eind vorig jaar is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots mogelijk voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren. Onder anderen Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk en Ramon Leeuwin kregen net als Koolwijk een uitnodiging.

Voetbal: Maximaal 600 fans bij Gibraltar tegen Nederlands elftal

13.23 uur: Bij de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie zijn volgende week dinsdag zeshonderd toeschouwers welkom in het Victoria Stadium. Het duel is door de plaatselijke autoriteiten aangemerkt als proef om te kijken hoe er weer fans naar sportwedstrijden kunnen.

Fans die het duel willen bijwonen, moeten wel aan voorwaarden voldoen. Ze moeten onder meer tweemaal gevaccineerd zijn. Met dank aan Engeland zijn veel van de ruim 30.000 inwoners van het Britse overzees gebied gelegen aan het zuidelijke eind van het Iberisch schiereiland al gevaccineerd. Het Victoria Stadium biedt plaats aan 5000 toeschouwers.

Nederland voetbalt zaterdag voor 5000 toeschouwers tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd.

Schermen: Bas Verwijlen voor vierde keer naar Olympische Spelen

12.08 uur: Degenschermer Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Na de afgelopen wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan is duidelijk dat hij heeft voldaan aan alle kwalificatie-eisen voor deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio. Dat meldde de schermbond KNAS.

De nu 37-jarige Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.

Tienvoudig Nederlands kampioen Verwijlen stond er al goed voor met zijn zevende plaats op de wereldranglijst en presteerde ook goed in Kazan met het bereiken van de kwartfinales in het individuele toernooi. Hij was voor uitzending naar Tokio echter afhankelijk van de resultaten in de teamwedstrijden. In het schermen wegen de teamresultaten namelijk zwaarder dan de individuele resultaten.

Verwijlen dankte zijn uitverkiezing voor Tokio aan de teams van Hongarije en Rusland. De Hongaren vielen weg uit de lijst van acht geplaatste teams, terwijl Rusland zich voegde bij de eerste acht op de landenranglijst. Verwijlen kreeg daarmee één van twee individuele plekken die voor Europese schermers gereserveerd zijn.

In het afgelopen seizoen won Verwijlen de wereldbekerwedstrijd in Vancouver en behaalde hij de top 8 op zowel EK als WK. Hij wordt gecoacht door zijn vader Roel Verwijlen en Alexandre Buysens.

Wielrennen: Mareczko houdt Cavendish van eerste zege in drie jaar af

12.05 uur: De Italiaanse sprinter Jakub Mareczko heeft de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. Het was een rit over 96 kilometer met start en finish in Gatteo. De renner van Vini Zabù was net te snel voor Mark Cavendish, de Brit van Deceuninck - Quick-Step die daardoor naast zijn eerste zege sinds 2018 greep. De Duitser Marius Mayrhofer van Team DSM werd derde.

Cavendish (35) leek zijn loopbaan het afgelopen jaar te moeten beëindigen, maar kreeg op het laatste moment een contract bij de ploeg van Patrick Lefevere. De Brit eindigde dit voorjaar al als tweede in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré waar de Belg Tim Merlier hem aftroefde. Cavendish wil zijn indrukwekkende erelijst, met onder meer dertig etappezeges in de Tour de France, graag nog wat uitbreiden. Zijn laatste overwinning boekte hij in het voorjaar van 2018 in de Dubai Tour.

Later op de dag is er een ploegentijdrit over 14 kilometer.

Formule 1: Russell volgt Grosjean op als vakbondsman

11.22 uur: De Britse coureur George Russell is toegetreden tot het bestuur van de zogeheten Grand Prix Drivers Association, de vakbond voor Formule-1 coureurs. De 23-jarige rijder van Williams vervangt de Fransman Romain Grosjean, die de koningsklasse van de autosport heeft verlaten.

Russell voegt zich bij de andere bestuursleden Sebastian Vettel en Alexander Wurz. Viervoudig wereldkampioen Vettel maakt dit seizoen zijn debuut bij Aston Martin. Wurz is de voorzitter van de GPDA; de Oostenrijker is oud-Formule 1-coureur.

„Het is een eer en een voorrecht om benoemd te worden in de GPDA. Ik waardeer het dat mijn collegacoureurs mij deze rol toevertrouwen en ik erken ook de verantwoordelijkheid die deze functie met zich meebrengt”, verklaart Russell, die zondag in de Grote Prijs van Bahrein aan zijn derde seizoen begint.

De vakbond is de spreekbuis van de coureurs richting het Formule 1-management en de internationale autosportfederatie FIA en heeft in het verleden veel bereikt om de veiligheid van de coureurs te vergroten.

Basketbal: Wissels helpen LA Clippers aan zege

07.35 uur: Los Angeles Clippers leek maandag in de Amerikaanse basketbalbalcompetitie NBA op weg naar een kansloze nederlaag tegen Atlanta Hawks, tot coach Tyronn Lue ingreep. Na een achterstand van 22 punten knokte de tweede keus zich terug in de wedstrijd en won de thuisploeg alsnog: 119-110.

Lue wisselde halverwege het derde kwart en zag de invallers vroeg in het vierde kwart Atlanta tot op 4 punten naderen. Met dank vooral aan Luke Kennard die in 18 minuten tot 20 punten, 7 rebounds en 4 assists kwam. In de slotfase keerden de vedettes Kawhi Leonard en Paul George terug op het veld en werd de achterstand omgezet in een voorsprong die in de slotminuten niet meer uit handen werd gegeven. Leonard kwam, ondanks zijn pauze op de bank, tot 25 punten.

„De jongens op de bank hebben laten zien dat ze er altijd klaar voor zijn”, sprak coach Lue. „Ik ben trots op ze.” LA Clippers won vier van de laatste zes wedstrijden. Atlanta had er net een serie van acht overwinningen op zitten.