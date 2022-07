Wiegman over kwestie Pauw: ’Vreselijk als zoiets je overkomt’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Het is horrible als zoiets je overkomt, in welke situatie dan ook”, verklaarde Wiegman, die verder zei dat ze het toejuichte dat er onderzoek naar de zaak is gedaan. „Dat is altijd goed om te doen. Ondertussen ben ik gefocust op het EK. Daarom wil ik het hier graag bij houden.”

Wiegman schoof dinsdag op Old Trafford aan voor de persconferentie richting het openingsduel van het EK. De bondscoach van Engeland staat woensdag met haar ploeg tegenover Oostenrijk. Het 72.000 stoeltjes tellende stadion van Manchester United is volledig uitverkocht.