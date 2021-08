Kenneth Perez kreeg bedreigingen uit België na opmerking over Joshua Zirkzee en Anderlecht

Voetbal

SK Brann-spelers houden seksfeestje in kleedkamer en op veld, bewakingscamera’s verraden hen

Heisa in Noorwegen. Twaalf spelers van SK Brann, de nummer laatst in de Noorse competitie, hebben vorige week een seksfeestje in het stadion van de club gehouden. Helaas voor hen legden de bewakingscamera’s in het stadion alles vast.