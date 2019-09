Oorlog in Duits keepersland

Ter Stegen (27) is inmiddels al lange tijd keeper van FC Barcelona en lijkt qua prestaties van de laatste jaren de doelman van FC Bayern München voorbijgestreefd te zijn. Ter Stegen speelde afgelopen jaar slechts 45 minuten voor Die Mannschaft, in een oefenpot tegen Servië.

Zijn rivaal Neuer (33) stond ondertussen alle andere duels onder de Duitse lat. Toen de sluitpost van de Catalanen ook tegen Noord-Ierland en Oranje wissel zat achter Neuer, was hij het wel een beetje beu. „Het is moeilijk om uit te leggen wat ik ervaar. Ik doe er alles aan, maar deze trip met Duitsland was een klap in het gezicht voor mij”, liet hij na Noord-Ierland weten tegen de BBC.

Verkeerde keelgat

Neuer reageerde hier vervolgens op. „Ik weet niet of dit ons als team helpt. We zijn een team en zo zouden we ons ook moeten presenteren”, aldus de keeper tegen Sky Germany. „We hebben geweldige keepers; Kevin Trapp, Bernd Leno. Zij willen ook spelen, maar zitten ook op de bank. We zijn een team. We moeten als doelmannen ’bij elkaar blijven’.”

Die woorden schoten bij Ter Stegen echter in het verkeerde keelgat. „Ik geloof niet dat het aan Manuel (Neuer, red) is om een mening te geven over mijn gevoelens. Iedereen heeft kunnen zien hoe ik de laatste jaren gepresteerd heb.”