Michael van Gerwen: ’Ik ben niet op de weg terug, ik ben terug’

Van Gerwen produceerde net geen 106 gemiddeld. De 32-jarige Nederlander was scorend zo goed op dreef dat Ashton niet eens de kans kreeg om een keer op een dubbel te mikken. Scorend kwam zijn opponente veel tekort.

De afgelopen jaren verliepen niet zoals Van Gerwen zich had voorgesteld. Hij raakte zijn nummer één-positie op de wereldranglijst voor het eerst sinds 2013 kwijt, maar nu is de Brabander op de terugweg. Van Gerwen zelf ziet het zelfs nog wat positiever in. „Ik ben niet op de weg terug, ik ben terug. Ik heb recent heel goed gespeeld. Ik ben blij en voel me goed. De openingswedstrijd is altijd lastig. Lisa is een aanwinst, en ik moest gefocust blijven, maar ik heb de klus geklaard.”

De nummer drie van de wereld speelt zondag zijn tweede groepsduel tegen Joe Cullen uit Engeland. Maandag treft hij de Schot John Henderson. Van beide collega’s won Van Gerwen veel vaker dan dat hij verloor. Met nog een zege erbij lijkt hij zeker van een plek in de volgende ronde.