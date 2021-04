Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Almere City FC vrijdag voor 23 minuten naar Kerkrade

10:50 uur Het restant van het duel Roda JC - Almere City FC, dat maandag na 67 minuten werd gestaakt vanwege de sneeuwval, wordt vrijdag uitgespeeld. De aftrap in Kerkrade is om 17.00 uur. De tussenstand is 0-0.

De thuiswedstrijd van Almere City FC tegen Telstar, die vrijdag zou worden gespeeld, is verschoven naar komende maandag. Roda JC treedt op die dag volgens de planning aan bij provinciegenoot MVV.

Basketbal: LA Lakers wint eindelijk weer eens van Raptors

08:09 uur Los Angeles Lakers heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindelijk weer eens gewonnen van Toronto Raptors. In Tampa was de titelverdediger met 110-101 te sterk voor de kampioen van 2019. Voor de Lakers was het de eerste zege tegen de Canadese ploeg na elf nederlagen op rij in de onderlinge duels.

De club uit Los Angeles miste tegen de Raptors onder anderen de geblesseerde topspelers LeBron James, Anthony Davis en Andre Drummond. Bij absentie van dit illustere trio nam Talen Horton-Tucker als wisselspeler de honneurs waar met 17 punten. Ook Markieff Morris maakte indruk met 15 punten en 9 rebounds. De Lakers staan op de vijfde plek in de Western Conference.