De Bruyne gaat tien jaar vol maken bij Manchester City

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Judocoach Arens rekent op sterkste ploeg bij EK

13.37 uur: Bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse judoka’s rekent erop dat hij binnenkort bij de Europese titelstrijd in Lissabon zijn sterkste formatie de mat op kan sturen. Enkele weken geleden raakten een paar van zijn sporters besmet met het coronavirus op een trainingskamp in Georgië. „Voorlopig ga ik ervan uit dat we geen wijzigingen aan gaan brengen in de formatie”, zegt Arens.

Volgens hem is er geen reden tot grote zorg. „We waren in Georgië omdat een trainingskamp daar heel belangrijk voor ons is. Maar al snel kwamen we er achter dat de regels daar niet zo goed werden nageleefd. We zijn onmiddellijk vertrokken maar konden enkele besmettingen niet voorkomen. Het is vervelend, maar we weten dat bij alles wat we doen een klein risico niet is uit te sluiten.”

Uit privacy-overwegingen zegt Arens niet om wie het gaat. Hij kan ook niet aangeven of de betreffende atleten inmiddels negatief hebben getest. In Georgië waren ook sporters aanwezig die naar Lissabon gaan. Arens: „Ook al zouden er nog wijzigingen in de selectie komen, trek dan niet meteen de conclusie dat het om corona gaat. Misschien maken enkele atleten een bepaalde keus, omdat op andere toernooien meer punten voor de ranking zijn te halen. Maar vooralsnog gaan we wat mij betreft met de beoogde formatie naar Lissabon.”

In Lissabon gaat het volgens Arens in eerste instantie om olympische kwalificatie. In drie klassen moeten Nederlanders nog onderling uitmaken wie naar Tokio mag. Dat geldt voor Sanne van Dijke en Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), en Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg). Arens: „Lissabon is het laatste meetmoment. Daarna neemt de selectiecommissie een beslissing.”

De voorbereidingen zijn goed verlopen. Arens: „Er zijn nog wel wat kleine blessures, maar dat hebben we bijna altijd wel. Maar in eerdere grand slams en de Masters in Doha hebben we het goed gedaan. Het afgelopen weekeinde was er nog goud voor Kim Polling in Turkije. Met behulp van sneltesten hebben we al een hele tijd goed kunnen trainen, jonge talenten ontwikkelen zich goed en onze toppers halen medailles. Vooralsnog ziet het er goed uit in dit olympisch jaar.”

Arens zelf ontbrak op de trainingssessie in Georgië, omdat hij herstellende is van een operatie aan een liesbreuk. Hij is in Lissabon wel van de partij.

Voetbal: De Bruyne gaat tien jaar vol maken bij Manchester City

12:00 uur Manchester City hoopt nog vele jaren te kunnen bouwen op de kwaliteiten van de Belgische spelmaker Kevin De Bruyne. De koploper uit de Premier League heeft het contract van de middenvelder met twee jaar verlengd tot de zomer van 2025. De Bruyne voetbalt sinds 2015 bij de Engelse topclub.

„Ik kan mijn geluk niet op” , liet De Bruyne (29) optekenen op de website van de club waarmee hij tot dusverre twee landstitels veroverde, eenmaal de FA Cup en vier keer de League Cup won. In 2020 werd de Belgisch international bovendien in Engeland uitgeroepen tot beste speler van het jaar. „Sinds ik in dienst ben van deze club heb ik me thuis gevoeld. Ik houd van de fans, mijn gezin heeft het hier naar de zin en ik heb me als voetballer verder ontwikkeld.”

Voetbal: Hoekstra na 22 jaar weg als assistent-trainer Excelsior

11:42 uur André Hoekstra vertrekt aan het einde van dit seizoen na een dienstverband van 22 jaar als assistent-trainer van Excelsior. De Rotterdamse eerstedivisionist wil „een andere weg inslaan” en neemt daarom afscheid van een „echte clubman.” Oud-Feyenoorder Hoekstra werkte als assistent samen met vijftien verschillende hoofdtrainers.

Hoekstra (58) werkte eerder als hoofd opleiding, trainer van het tweede elftal en assistent-trainer bij RBC Roosendaal en ADO Den Haag. Voordat hij bij Excelsior in dienst trad was hij anderhalf jaar hoofdtrainer in Den Haag. Met Excelsior promoveerde hij vier keer naar de Eredivisie waarin hij tien seizoenen als assistent actief was.

„Ik zal Excelsior altijd blijven volgen, al is het vanaf komend seizoen helaas niet meer als onderdeel van de staf”, zegt Hoekstra. „Natuurlijk vind ik het jammer dat de club dit besluit heeft genomen, maar in de voetbalwereld weet je dat dit moment kan komen.”

Voetbal: Almere City FC vrijdag voor 23 minuten naar Kerkrade

10:50 uur Het restant van het duel Roda JC - Almere City FC, dat maandag na 67 minuten werd gestaakt vanwege de sneeuwval, wordt vrijdag uitgespeeld. De aftrap in Kerkrade is om 17.00 uur. De tussenstand is 0-0.

De thuiswedstrijd van Almere City FC tegen Telstar, die vrijdag zou worden gespeeld, is verschoven naar komende maandag. Roda JC treedt op die dag volgens de planning aan bij provinciegenoot MVV.

Basketbal: LA Lakers wint eindelijk weer eens van Raptors

08:09 uur Los Angeles Lakers heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindelijk weer eens gewonnen van Toronto Raptors. In Tampa was de titelverdediger met 110-101 te sterk voor de kampioen van 2019. Voor de Lakers was het de eerste zege tegen de Canadese ploeg na elf nederlagen op rij in de onderlinge duels.

De club uit Los Angeles miste tegen de Raptors onder anderen de geblesseerde topspelers LeBron James, Anthony Davis en Andre Drummond. Bij absentie van dit illustere trio nam Talen Horton-Tucker als wisselspeler de honneurs waar met 17 punten. Ook Markieff Morris maakte indruk met 15 punten en 9 rebounds. De Lakers staan op de vijfde plek in de Western Conference.