Sergio Pérez bestraft na touché in training

Reden was de situatie in de middagsessie, waarin de Mexicaan uit de pitstraat kwam rijden en Kimi Räikkönen te weinig ruimte bood richting de eerste bocht. De Fin raakte Pérez, die wel was gewaarschuwd door zijn team én de blauwe vlag, en beschadigde diens voorvleugel. De rommel op de baan leidde nog tot een rode vlag, waarna de training even werd onderbroken.

Pérez kreeg woensdag via een telefoontje van teameigenaar Lawrence Stroll te horen dat er volgend jaar ondanks een doorlopend contract geen plek meer voor hem is bij Racing Point, dat dan verdergaat onder de naam Aston Martin. Hij wordt opgevolgd door Sebastian Vettel. Pérez hoopt nog elders onderdak te vinden, bijvoorbeeld bij Haas of Alfa Romeo.