Contractverlenger Dick Lukkien wil begin mei met FC Emmen het veld op

Dick Lukkien Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De supporters van FC Emmen kregen goed nieuws in barre tijden. Hun geliefde trainer Dick Lukkien (48) plakt nóg twee jaar vast aan zijn aanvankelijk tot medio 2021 doorlopende contract. De man die in 2016 instapte en de Drenten binnen twee seizoenen voor het eerst in de historie naar de Eredivisie loodste, ziet perspectief. Eerst begin mei in kleine groepjes het veld maar weer op.