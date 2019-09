Gebroken rug na ongelooflijk ongeval

De Australische coureur verloor in de Parabolica-bocht de macht over het stuur, ging wijd en werd door een ’broodje’ langs de kant van de baan gelanceerd. Hij vloog tientallen meters door de lucht met zijn bolide en klapte met zijn auto vol op de boarding.

De bewuste ’broodjes’ zijn bedoeld om coureurs binnen de racelijnen te houden. Anders kunnen zij de Parabolica ruimer nemen, waardoor ze met meer snelheid het rechte stuk op komen. De wedstrijdleiding besloot de hindernissen na het ongeluk direct te verwijderen.

Later op de dag bleek Peroni een breuk in een rugwervel en een hersenschudding te hebben opgelopen. Zonder halo, de cockpitbescherming, had de schade waarschijnlijk veel erger geweest.

Bekijk hieronder de beelden van de crash:

Een week geleden vond er in de Formule 2 een tragisch dodelijk ongeval plaats. De Franse coureur Anthoine Hubert kwam op op Spa-Francorchamps met zijn bolide middenp het circuit te staan en werd vol in de flank geraakt. Hubert overleefde het ongeluk niet. Juan Manuel Correa, die vol op Hubert inreed, ligt nog altijd in een ziekenhuis.

„Het ziet er naar uit dat Alex in orde is”, meldde zijn team niet veel later. Wel is Peroni voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De baancommissarissen lieten de kerbs nog voor de derde vrije training van de Formule 1, op hetzelfde circuit, verwijderen.