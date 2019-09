Video - F3-auto vliegt tientallen meters door de lucht

De Australische coureur verloor de macht over het stuur en vloog tientallen meters door de lucht met zijn bolide. Peroni, van team Campos Racing, klapte met zijn auto vol op de boarding, maar leek desondanks weinig te markeren.

Bekijk hieronder de beelden van de crash:

Een week geleden vond er in de Formule 2 een tragisch dodelijk ongeval plaats. De Franse coureur Anthoine Hubert kwam op op Spa-Francorchamps met zijn bolide middenp het circuit te staan en werd vol in de flank geraakt. Hubert overleefde het ongeluk niet. Juan Manuel Correa, die vol op Hubert inreed, ligt nog altijd in een ziekenhuis.