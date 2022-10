Dit moet er veranderen bij Ajax na roemloos einde Champions League

Premium Voetbal

Leedvermaak in Duitse media: De Ligt en Bayern verzorgen ’Barça-begrafenis’

De ene Nederlander werd Man van de Wedstrijd, de ander droop met de staart tussen zijn benen af in de Champions League. Het was Matthijs de Ligt die met Bayern München het ongemotiveerde FC Barcelona van Frenkie de Jong woensdagavond met 3-0 klop gaf in Camp Nou.