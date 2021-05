Marit Bouwmeester geeft een exclusief kijkje in haar keuken: ’Het gaat er stevig aan toe’

Marit Bouwmeester bij de haven van Vilamoura. De zeilkampioene wil niets liever dan in Tokio haar tweede olympisch gouden medaille winnen. Ⓒ Nick Tol

Haar vader Jeen en moeder Klaske moesten wel even wennen aan het idee, toen hun dochter Marit Bouwmeester vertelde dat ze haar broer Roelof zou gaan aanstellen als haar nieuwe coach. Inmiddels werken ze bijna vijf jaar samen en in die periode kwamen ze voor flinke uitdagingen te staan. Tijdens een trainingskamp in het Portugese Vilamoura vertelt de regerend olympisch zeilkampioene openhartig over haar fascinerende route die straks in Japan moet eindigen met het winnen van haar tweede olympisch gouden medaille in de Laser Radial-klasse.