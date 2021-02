Julian Alaphilippe topfavoriet voor Omloop Het Nieuwsblad?

Een quote van zijn ploegmaat Yves Lampaert tijdens de Tour de la Provence van twee weken geleden: „Met deze benen is Julian in elke koers onze kopman.”

Alaphilippe: „Ik was goed in de Tour de la Provence, maar we gaan die koers toch niet vergelijken met de Omloop Het Nieuwsblad? Ik heb hier nog nooit gekoerst. Donderdag heb ik een klein stuk van de finale verkend en voor de rest heb ik wat tv-beelden van de voorbije edities bekeken. Het lijkt mij een open koers. Maar ik topfavoriet? Helemaal niet. Ik ben zelfs niet de kopman van de ploeg. We starten met een homogene ploeg. Iedereen start op gelijke voet en als het een sprint wordt, rekenen we op Davide Ballerini. Iedereen is hongerig. Als ik rond mij keek, denk ik dat ik zelfs de kalmste van de ploeg ben. Bizar”, aldus de Fransman op Zoom.

Mattentaarten

Dat Alaphilippe zichzelf niet als favoriet bombardeert, heeft ook te maken met wat er na de Tour de la Provence gebeurde. „Ik moet tijdens de slotrit een verkoudheid hebben gepakt, want ik werd ziek. Door die verkoudheid heb ik een paar dagen niet naar behoren kunnen trainen. Het bleef bij rustig fietsen. Mijn lichaam had rust nodig. Ik ben dan ook blij dat hier in België het zonnetje schijnt. Voor zover ik weet, gebeurt dat niet vaak in februari.”

Alaphilippe heeft sinds november een appartement in Ronse. „Dat klopt, maar noem het alsjeblieft niet mijn nieuwe thuis. Het is een appartementje waar ik slaap de dagen voor de klassiekers, omdat ik niet voortdurend op hotel wil overnachten. Niet meer, niet minder.”

Toch word Alaphilippe stilaan ondergedompeld in de Vlaamse cultuur, zoals mattentaarten. Tijdens de verkenning van donderdag at hij er eentje boven op de Muur van Geraardsbergen. „Ik zag dat mijn ploegmaten woensdag al eens gepasseerd waren en ik moet zeggen: echt lekker zo’n mattentarte. Ik zou er nog wel eentje lusten, maar helaas zal er tijdens de koers geen tijd zijn om boven op de Muur even te stoppen.”