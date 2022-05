Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder valt buiten selectie van Van Gaal voor Nations League Vakantie voor Clasie na play-offs AZ: ’Onszelf in deze situatie gebracht’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Clasie in actie tegen Vitesse Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Heel soepel gaat het allemaal niet bij AZ in de slotfase van het seizoen, maar Jordy Clasie is wel een ankerpunt voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. De 17-voudig Oranje-international is goed in vorm en leek klaar voor zijn eerste speelminuten in het Nederlands elftal sinds 2016, maar na nog wel te zijn opgenomen in de voorselectie ontbreekt de Haarlemmer toch in de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal.