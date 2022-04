Schmidt tevreden over Mvogo: „Speelde met zelfvertrouwen”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Ik denk dat hij erg goed speelde”, vond de PSV-trainer. „Hij speelde met veel zelfvertrouwen en zat goed bij de voorzetten en was belangrijk in de opbouw. We zijn erg blij voor hem, want het was niet makkelijk voor Yvon om zo lang te wachten op zijn kans”, aldus Schmidt, die ook zeer te spreken was over de teamprestatie. „Ik ben heel trots op het team. We hebben met z’n allen goed verdedigd. Tegen een sterk Premier League-team hebben we onszelf goed staande gehouden.”

Mvogo stond stralend voor de camera van ESPN na het gelijkspel in Engeland. „Het was gewoon fantastisch om weer een wedstrijd te spelen, en dan ook nog tegen Leicester City voor dit geweldige publiek. Dat geeft me een ongelooflijk gevoel. Ik ben ook blij dat ik de nul heb kunnen houden. Dat is altijd belangrijk voor een keeper. Maar ik moet daarvoor ook mijn teamgenoten bedanken, want het ging niet makkelijk. Ik denk dat ik het goed gedaan heb en hopelijk gaat het de volgende wedstrijden ook zo.”

PSV-trainer Schmidt was minder te spreken over de niet gekregen penalty. Cody Gakpo werd in het zestienmetergebied duidelijk onderuit gegleden en hoewel de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak perfect gepositioneerd was, weigerde hij de bal op de stip te leggen. Omdat er in de kwartfinales van de Conference League nog steeds niet met een VAR wordt gewerkt, kon de misser van de arbitrage ook niet gecorrigeerd worden. „Het was een duidelijke strafschop. Maar soms zit een scheidsrechter mis en dat moet je dan accepteren. Ook dat is onderdeel van voetbal”, aldus de PSV-trainer voor de camera van ESPN.

Penalty

„Ik denk dat het een penalty was”, vertelde Gakpo zelf na afloop voor de camera van Veronica. ’Ik kapte en hij raakte de bal niet en mij wel. Volgens mij was de overtreding ook binnen het penaltygebied. Dan is het een strafschop. Het is zonde dat er geen VAR was.”

Hoewel PSV niet ontevreden was over het uiteindelijke resultaat, had Gakpo het gevoel dat er meer in had gezeten. „Ik denk dat we er in de eerste helft wat minder energie in stopten dan in de tweede. Toen hadden we in de omschakeling echt een paar goede momenten. Als we die iets beter hadden uitgespeeld, dan hadden we misschien nog kunnen scoren. Al met al was het een zware pot. Ik denk dat 0-0 een goed resultaat is.”

Het weerwerk van Leicester City was van hoog niveau geweest had Gakpo ervaren. De PSV’er staat in de belangstelling van meerdere Engelse clubs, vooral Arsenal is concreet in de markt voor hem. In Leicester had Gakpo even mogen proeven aan het Premier League-niveau. „Het is een hoger niveau. Het is intensiever, zeker ook fysiek is het net een niveau hoger. Ze speelden goed voetbal. Ze dwongen ons terug en dat deden ze goed. Daar kregen we niet echt grip op. We weten wat ons volgende week te wachten staat. Dan moeten we hem binnenhalen.”