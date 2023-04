Nyck de Vries kijkt ondanks mogelijke bijrol uit naar nieuw format

De Vries is nog puntloos na drie races en moet het doen met een van de langzaamste auto’s op de grid. ,,Bij een race waar geen gekke dingen gebeuren, is het voor ons haast onmogelijk om in de top-10 te komen en punten te scoren. Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes en Alpine zijn de vijf beste teams”, erkent de coureur in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De zaterdag is nu helemaal losgetrokken als losstaand evenement, met een kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf. Maar wat als De Vries na de eerste ronde op pakweg de zestiende plaats rijdt? Dan staat er eigenlijk niets meer op het spel voor hem, wetende dat alleen de top-8 punten scoort en de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag al tijdens de kwalificatie op vrijdag is bepaald.

’Drie vrije trainingen beetje overdreven’

,,Maar dat is bij een normale race niet anders, als je op gegeven moment dertiende rijdt of iets dergelijks”, reageert hij. ,,Dit is natuurlijk de hele discussie. Hoeveel voegt het toe, of zijn eventuele consequenties groter? Puur als coureur denk ik: ik rijd een extra race, doe een extra start en dat is uiteindelijk het leukste om te doen. Ik kijk er wel naar uit en ben voor het concept, om het tenminste een aantal keer per jaar onderdeel uit te laten maken van het seizoen. Tijdens een normaal weekeinde vind ik drie vrije trainingen sowieso een beetje overdreven bijvoorbeeld, twee lijkt me meer dan voldoende.”

Tijdens het nieuwe sprintweekeinde, dus dit weekeinde in Baku, is er slechts één training op vrijdag om de auto af te stellen. De Vries, die net als de buitenwacht op woensdag hoorde dat teambaas Franz Tost na dit seizoen vertrekt en wordt opgevolgd door Laurent Mekies, stelt dat AlphaTauri de komende weekenden telkens met ‘kleine updates’ komt om de auto te verbeteren.