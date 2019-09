Estse media vol lof: ’Het huidige Oranje is beter’

„Bijzonder opmerkelijk was het spel van de 22-jarige Frenkie de Jong”, stelt Delfi Sport. „Met zijn goed getimede loopacties, accurate passing en sterke keuzes is hij een speler die alle jonge voetballers zouden moeten bestuderen, zodat ze van hem kunnen leren.”

Ook Ryan Babel wordt door Delfi Sport geprezen. „Babel is met zijn 32 jaar niet heel jong meer en heeft als international een ’pauze’ van zes jaar gekend. Inmiddels is hij alweer drie jaar van de partij en is hij verrassend genoeg zelfs een solide ’baas’, zoals hij met zijn twee goals bewees.”

Het tweede doelpunt van Babel deed Estland de das om, zo blikt Delfi Sport terug. „In de eerste helft zag het er veelbelovend uit en hoopten ’we’ door te verdedigen en af en toe een aanval te plaatsen voor een verrassing te zorgen. De 2-0 van Babel in de 48e minuut was echter een koude douche.”

Frenkie de Jong maakte indruk in Tallinn. Ⓒ BSR Agency

Delfi Sport vat het duel samen als ’een wedstrijd tussen de absolute top van de wereld en gewone profs’. „Wie aanwezig was, kon in één oogopslag zien hoe snel, zinvol en nauwkeurig alle Nederlandse acties op het veld waren. Dat was vooral goed te zien in situaties waarin Estlandse spelers de bal kregen en hem direct verloren, omdat ze geen tijd kregen om na te denken en te handelen. Het is deze snelheid van denken die de absolute top van de wereld onderscheidt van de gewone profs. Net als in vele andere sporten, moet je minstens twee of drie stappen vooruit denken. Als je op het moment dat je de bal krijgt, gaat nadenken over wat je moet doen, is het te laat.”

De krant Postimees overlaadt het huidige Oranje in zijn geheel met lof. „Hoewel er voor de wedstrijd werd gesproken over een nieuwe golf van jeugdig talent, zagen we eigenlijk een heel volwassen team.”

Ryan Babel was goed voor twee goals tegen Estland. Ⓒ BSR Agency

Waar het Nederlands elftal in 2001 met veel moeite met 4-2 won in Tallinn, dankzij goals van Frank de Boer, Ruud van Nistelrooy (2) en Patrick Kluivert, en in 2013, dankzij een rake penalty van Robin van Persie in de slotfase met 2-2 gelijkspeelde, was het krachtsverschil dit keer veel groter, meent Postimees.

„De vorige twee duels met Oranje in Tallinn waren memorabel, omdat Nederland een angstaanjagende voorhoede had, maar achterin kwetsbaar was. Het huidige Oranje is juist een perfect uitgebalanceerd team. Het centrale duo, met Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, is een van de beste ter wereld. Op het middenveld staat Frenkie de Jong, die met zijn rust een vaardigheid al op 22-jarige leeftijd een ongelooflijk niveau aantikt. Tot slot is er nog het aanvalstrio met Memphis Depay, Donyell Malen en Babel. Met hun positiewisselingen zorgen zij voor veel verwarring.”

Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk vormen volgens de Estse krant Postimees een van de beste verdedigingsduo’s ter wereld. Ⓒ Hollandse Hoogte