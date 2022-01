FC Utrecht-goalie Maarten Paes op huurbasis naar FC Dallas

Maarten Paes Ⓒ HH/ANP

Het was al bekend dat FC Utrecht-doelman Maarten Paes naar de VS zou vertrekken, nu is ook de club bekend. De keeper gaat het komende half jaar op huurbasis voor het FC Dallas spelen. De club uit de Amerikaanse competitie MLS heeft ook een optie tot koop bedongen.