Donyell Malen en Jeremie Frimpong scoren in Duitse beker

Bayer Leverkusen bereikte eveneens de tweede ronde van de Duitse beker. FC Teutonia Ottensen, eveneens actief op het vierde niveau, werd met 8-0 verslagen. Jeremie Frimpong was een van de doelpuntenmakers.

Werder Bremen

De eerste ronde van het Duitse bekertoernooi heeft voorlopig een grote verrassing opgeleverd. Werder Bremen, dit seizoen terug in de Bundesliga, liet zich verrassen door Viktoria Köln 3-2. Die ploeg is actief op het derde niveau. Werder speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder, na een rode kaart van Amos Pieper in de 11e minuut.