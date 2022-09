Tweehonderd Ajax-fans dreigen uitduel met Liverpool te missen

Fans van de club uit Amsterdam konden tot 16.30 uur hun ticket afhalen bij het stadion Goodison Park van Everton. Ajax heeft van supporters gehoord dat ze vanwege de drukte op Schiphol er niet meer in slagen om Liverpool te bereiken. De afdeling supporterszaken van de club houdt nog contact met fans die nog onderweg zijn en misschien nog voor de aftrap op Anfield kunnen zijn. Een woordvoerder van Ajax kon niet zeggen hoeveel fans voor 21.00 uur nog in Liverpool hopen te arriveren.

Ajax verkocht alle 2600 beschikbare tickets voor het uitvak op Anfield. Inmiddels hebben 2400 supporters op tijd hun kaartje afgehaald in Liverpool. Zo’n 300 genodigden en relaties van sponsors van Ajax bekijken de tweede groepswedstrijd in de Champions League elders in het beroemde stadion.

Vlucht gemist

Het komt wel eens vaker voor dat niet alle supporters van Ajax hun kaartje voor een wedstrijd in het buitenland komen ophalen. Maar het kan bijna niet anders dan dat de problemen op Schiphol er nu een voorname oorzaak van zijn dat 200 fans een populaire wedstrijd als die tegen Liverpool dreigen te missen.

Een onbekend aantal supporters van Ajax miste maandag en dinsdag de vlucht richting Liverpool of Manchester vanwege de drukte op Schiphol. Een groot aantal van hen probeerde op een andere manier Liverpool te bereiken. Ze reisden met auto of boot of vlogen via andere vliegvelden als die van Ibiza, Mallorca, Oslo, Milaan en Düsseldorf richting het noorden van Engeland. Soms moesten ze wel drie keer overstappen.