Wielerbaas reageert op olympische rampspoed: ’Vanaf nu gaat het omslaan’

Mathieu van der Poel zit gedesillusioneerd in de ravitailleringstent van de Nederlandse ploeg. Na een val vroeg in de wedstrijd moest hij de demointainbike-race staken. Ⓒ René Bouwman

De - om uiteenlopende redenen - pijnlijke start van de wielerequipe tijdens de Zomerspelen hakt er aardig in, maar volgens de directeur van de Nederlandse wielrenbond, Thorwald Veneberg, is het einde van alle malheur in zicht. „We zitten hier allemaal niet op te wachten, maar vanaf nu gaat het omslaan”, zegt de baas van de KNWU vanuit Japan.