Georginio Wijnaldum en Liverpool verlengen dramatische reeks

Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, komt maar moeilijk tot scoren in eigen huis. In die vijf thuisnederlagen werd maar één treffer gemaakt. Tegen Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond en Terence Kongolo op de bank bleef, kon de ploeg van Klopp de kansen ook maar niet verzilveren. Fulham kwam vlak voor rust op voorsprong. Mario Lemina nam de afvallende bal na een vrije trap aan en schoot laag in de linkerhoek raak.

In de tweede helft was Liverpool dicht bij de gelijkmaker met een inzet van Diogo Jota en een kopbal van Sadio Mané, die in het veld was gekomen voor Wijnaldum. Fulham trok de vijfde zege echter over de streep.

De laatste zege van Liverpool in eigen huis dateert van 16 december. Toen werd Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen. Daarna volgden gelijke spelen tegen West Bromwich Albion en Manchester United en daarna zes nederlagen.

De landskampioen staat ondertussen zevende in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City dat later zondag in actie komt tegen stadgenoot United is 22 punten. Chelsea dat momenteel vierde staat, een plek die goed is voor kwalificatie voor de Champions League, heeft drie punten meer. De club uit Londen komt maandag nog in actie tegen nummer 5 Everton

