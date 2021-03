Manchester United stopt zegereeks van koploper City; Harry Kane en Gareth Bale schitteren

Al 21 wedstrijden op een rij had Manchester City gewonnen. De laatste keer dat dat niet het geval was, was op 15 december 2020. Mede door een eigen goal van Ruben Dias werden er twee punten gemorst tegen West Bromwich Albion. Destijds was de achterstand op Manchester United aanzienlijk, maar dat is inmiddels helemaal omgedraaid.

De Manchester Derby was amper een halve minuut onderweg, toen de bal al op de stip ging. Bruno Fernandes faalde niet en zorgde zo al voor de razendsnelle voorsprong. Manchester City had het lastig en kwam pas tegen het einde van de eerste helft een paar keer dreigend voor de goal van Dean Hendersen. Riyad Mahrez miste eerst zelf en enkele minuten later werd zijn voorzet net gemist door Gabriel Jesus.

Die goede lijn kon City niet doortrekken, want de start van de tweede helft was weer voor Manchester United. Luke Shaw gaf na een lange rush de bal aan Marcus Rashford, kreeg hem terug en plaatste zijn schot in de verre hoek. Weer had de thuisploeg tijd nodig om van de klap te bekomen. In het laatste kwartier waren er nog wel grote kansen voor Phil Foden en Raheem Sterling, maar gescoord werd er niet.

Te vrezen hoeft Manchester City overigens nog niet door de nederlaag. Met nog tien wedstrijden te gaan is de voorsprong elf punten op de stadsgenoot.

Heerlijke goal Kane bij ruime zege Spurs

Tottenham Hotspur heeft op indrukwekkende wijze afgerekend met Crystal Palace. Dankzij Harry Kane en Gareth Bale werd de Londense derby met 4-1 gewonnen.

Bij de rust was de stand nog in evenwicht: 1-1. Na de rust nam de thuisclub alsnog vlot afstand van de middenmoter. Harry Kane en Gareth Bale kwamen beiden twee keer tot scoren. Namens de bezoekers trof de Belg Christian Benteke doel. Vooral de knal van Kane bij de 3-1 was om door een ringetje te halen. De spits verzorgde bovendien beide assists bij de treffers van Bale.

Steven Bergwijn zat de hele wedstrijd op de bank bij Tottenham. Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald speelden bij de bezoekers negentig minuten. Laatstgenoemde pakte ook nog een gele kaart.

Tottenham staat nu op 2 punten van nummer 4 Chelsea. De top 4 in de eindstand van de Premier League plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Liverpool verliest ook thuis van Fulham

Liverpool is het helemaal kwijt in de Premier League. De Engelse titelverdediger ging op Anfield tegen laagvlieger Fulham met 1-0 onderuit. Het is de zesde nederlaag in de laatste zeven competitiewedstrijden voor de ploeg van coach Jürgen Klopp. Daarvan waren bovendien vijf nederlagen op het eigen Anfield.

Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, komt maar moeilijk tot scoren in eigen huis. In die vijf thuisnederlagen werd maar één treffer gemaakt. Tegen Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond en Terence Kongolo op de bank bleef, kon de ploeg van Klopp de kansen ook maar niet verzilveren. Fulham kwam vlak voor rust op voorsprong. Mario Lemina nam de afvallende bal na een vrije trap aan en schoot laag in de linkerhoek raak.

Liverpool's Georginio Wijnaldum (l) in duel met Mario Lemina (r). Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

In de tweede helft was Liverpool dicht bij de gelijkmaker met een inzet van Diogo Jota en een kopbal van Sadio Mané, die in het veld was gekomen voor Wijnaldum. Fulham trok de vijfde zege echter over de streep.

De laatste zege van Liverpool in eigen huis dateert van 16 december. Toen werd Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen. Daarna volgden gelijke spelen tegen West Bromwich Albion en Manchester United en daarna zes nederlagen.

De landskampioen staat ondertussen zevende in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City dat later zondag in actie komt tegen stadgenoot United is 22 punten. Chelsea dat momenteel vierde staat, een plek die goed is voor kwalificatie voor de Champions League, heeft drie punten meer. De club uit Londen komt maandag nog in actie tegen nummer 5 Everton

