Volleyballers starten EK overtuigend met ruime zege op Spanje

In de eerste set gingen beide ploegen vrijwel gelijk met elkaar op. Bij 23-23 sloeg Nederland toe: 25-23. Spanje wist in de tweede set een gaatje van 3 punten te slaan, maar op 15-15 had Oranje de achterstand ingelopen. Daarna nam de ploeg van Piazza het initiatief over, maar na 24-21 dreigde het nog even fout te gaan (24-24). Opnieuw bleek Nederland op de beslissende momenten over de sterkste zenuwen te beschikken. Ook in de derde set kon Spanje geruime tijd in de buurt van Oranje blijven, maar in de slotfase maakte Oranje het weer resoluut af.

Nimir Abdelaziz zorgde bij Nederland voor 19 punten. Ook Robbert Andringa (11 punten) was goed op dreef. „Ik heb eigenlijk nog nooit een echt goede openingswedstrijd gespeeld op een toernooi en dat was het nu ook zeker niet”, sprak goudhaantje Abdelaziz na afloop met een glimlach. „Er zit altijd wat meer spanning op en dan gaan er dingetjes fout. Maar de 3 punten zijn het belangrijkste. Op de momenten dat het moest, in de fases boven de 20 punten, hebben wij beter gespeeld dan Spanje en daarom hebben we gewonnen met 3-0.”

Het EK voor mannen is, net als bij het huidige toernooi voor de vrouwen, in vier landen begonnen: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. Nederland speelt alle duels in poule C in Tampere. Oranje komt vrijdag tegen Noord-Macedonië uit en daarna volgen Rusland (zaterdag), Turkije (maandag) en Finland (dinsdag) als tegenstander. De eerste vier landen van deze groep gaan door naar de achtste finales in Polen.

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op hun EK inmiddels de halve finales bereikt. Oranje speelt vrijdag in Belgrado tegen Italië om een plaats in de eindstrijd.