Bijltjesdag in La Liga: twee clubs zetten hun trainer op straat

Voetbal: Spaanse laagvliegers Huesca en Alavés ontslaan trainers

11.16 uur: Het is bijltjesdag onder de trainers in de Spaanse competitie. De clubs Alavés en Huesca hebben beide hun hoofdtrainer ontslagen. Huesca deed dat direct na de nederlaag tegen Real Betis (0-2). Trainer Michel, die de club uit de regio Aragón vorig jaar als kampioen van de Segunda Division naar de hoogste afdeling leidde, moest vertrekken omdat de degradatienood hoog is.

Huesca staat met 12 punten uit achttien wedstrijden onderaan in La Liga. Alavés heeft 6 punten meer en bivakkeert net boven de degradatiestreep, op de zestiende plaats. Twee dagen na de nederlaag bij Cádiz (3-1) kreeg trainer Pablo Machin zijn ontslag. Machin werkte slechts vijf maanden bij de Baskische club.

Huesca won dit seizoen pas één competitiewedstrijd en speelde negen keer gelijk. Tegen Real Betis ging het maandagavond in de slotfase mis. De ploeg van Michel werd onlangs in het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door derdeklasser Alcoyano. De 45-jarige Spanjaard leidde Rayo Vallecano in 2018 ook al naar de hoogste klasse. Hij werd het jaar erna ontslagen na een reeks nederlagen.

Dakar Rally: Price crasht en is overgebracht naar het ziekenhuis

10.39 uur: Tweevoudig winnaar Toby Price is gecrasht met zijn motor in de negende etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De Australiër, die tweede stond in het algemeen klassement, ging na 155 kilometer in de proef hard onderuit en blesseerde daarbij zijn arm en schouder. Hij moest de rally verlaten en is overbracht naar het ziekenhuis.

Price, die voor het fabrieksteam voor KTM rijdt, won de Dakar Rally in 2016 en 2019. Hij boekte dit jaar twee etappezeges en was nog volop in de strijd om de eindzege. Zijn achterstand op de Chileense leider José Ignacio Cornejo bedroeg iets meer dan een minuut voor aanvang van de negende etappe, een klassementsproef van 465 kilometer rond de kustplaats Neom.

Voetbal: Hoofdsponsor bindt zich voor 10 jaar aan De Graafschap

10.19 uur: Het zijn voor veel bedrijven zware tijden, maar de financiële toekomst van De Graafschap lijkt voor een groot deel verzekerd. En vooral voor lange tijd. Hoofdsponsor AgriBioSource is voor de komende tien jaar verbonden aan de eerstedivisionist.

„Dit is een unieke samenwerking”, zegt algemeen directeur van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp. „Een commitment waar wij stil van worden. Een samenwerking voor 10 jaar is in deze tijd ongehoord en getuigt van grote clubliefde. De gesprekken met Sjoerd Hermsen gingen niet alleen over de onvoorwaardelijke steun aan een voetbalclub.”

AgriBioSource-directeur Hermsen verklaart zijn liefde voor de club. „Ik kom al vanaf mijn kinderjaren bij De Graafschap, de club zit in mijn hart en mag nooit verloren gaan voor deze regio. Wij kijken uit naar deze langdurige samenwerking en kunnen niet wachten op een weer goed gevulde Vijverberg. Ik heb alle vertrouwen in een mooie toekomst voor De Graafschap.”

Tennis: Isner slaat Australian Open over vanwege coronaregels

07.11 uur: De Amerikaanse tennisser John Isner slaat de Australian Open over. De 35-jarige Isner, nummer 25 van de wereld, heeft geen zin om zonder zijn gezin naar Melbourne te gaan. „Op dit punt in mijn carrière en in mijn leven wil ik met mijn familie de wereld over reizen. Maar wat Australië betreft gaat dat dit jaar niet lukken”, zei Isner na zijn nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Delray Beach tegen landgenoot Sebastian Korda (6-3 4-6 6-3).

De deelnemers aan de Australian Open moeten bij aankomst eerst twee weken in quarantaine in Melbourne of in Adelaide. Ze moeten 19 uur per dag op hun hotelkamer verblijven en mogen 5 uur naar buiten om bijvoorbeeld te trainen. Voor eventueel meereizende familieleden geldt dat niet.

„Ik snap dat die regels er zijn”, zegt Isner, die twee kinderen heeft. „Maar ik wil niet zo lang zonder mijn familie zijn. Daarom heb ik besloten om thuis te blijven. Ik heb nu een super lange pauze. Het was ook geen makkelijke beslissing, ik heb er lang en goed over nagedacht. Maar ik voel me goed bij deze beslissing en kijk er naar uit om terug naar huis te gaan.”

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is als gevolg van de coronaperikelen drie weken uitgesteld en begint nu op 8 februari.