Valse start voor MotoGP

Atletiek: NK indooratletiek in Omnisport gaan door in sobere vorm

17.06 uur: De Nederlandse kampioenschappen indooratletiek in het Omnisport van Apeldoorn gaan door, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. De Atletiekunie heeft dat met instemming van de lokale autoriteiten besloten. Het betreft alleen de NK indoor voor de senioren op 20 en 21 februari en de NK meerkamp indoor op 13 en 14 februari.

„Met het oog op kwalificatie voor de EK indooratletiek en de Olympische Spelen komen alleen deze NK’s in aanmerking als topsportevenement. Bij de andere Nederlandse kampioenschappen is dit kwalificatiemoment niet aan de orde”, licht de atletiekbond toe. Voor de junioren en de masters zijn er om die reden geen kampioenschappen. Publiek is niet welkom bij de kampioenschappen en ook het aantal deelnemers zal veel minder zijn dan anders. Ook media worden niet toegelaten, met uitzondering van mediapartner NOS.

De EK indoor zijn dit jaar gepland van 5 tot en met 7 maart in het Poolse Torun.

De atletiekbond heeft ook besloten de NK’s veldlopen, 10 kilometer en halve marathon dit voorjaar te schrappen. Het NK veldlopen, dat was gepland op 6 en 7 maart in Nijverdal, verhuist naar de Warandeloop in Tilburg in november. Voor het NK 10 kilometer en het NK halve marathon wordt nog gezocht naar een alternatief later in het jaar.

Voetbal: Abelardo keert terug als trainer van Alavés

17.06 uur: Abelardo Fernández, voormalig verdediger van FC Barcelona, maakt het seizoen af als hoofdtrainer bij Alavés. De club, de nummer 16 van La Liga, ontsloeg eerder op de dag Pablo Machín.

De 50-jarige Abelardo speelde van 1994 tot 2002 bij FC Barcelona, waarna hij zijn loopbaan vervolgde bij Alavés. In 2003 degradeerde hij met de club.

Abelardo was tussen 2017 en 2019 ook al trainer van Alavés. Daarvoor had hij Sporting Gijón onder zijn hoede en tot de zomer van vorig jaar was hij trainer van Espanyol.

Alavés verloor afgelopen weekend met 3-1 van Cádiz en staat nog maar net boven de degradatiestreep.

Voetbal: Manchester City nog zonder Aké en Agüero

16.57 uur: Coach Pep Guardiola van Manchester City kan voor de thuiswedstrijd woensdag in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion nog niet beschikken over onder anderen verdediger Nathan Aké en aanvaller Sergio Agüero. De Nederlandse international is volgens de Spaanse trainer geblesseerd. Aké kwam in 2021 voor City nog niet in actie.

Agüero verblijft nog in afzondering nadat hij in nauw contact was gekomen met een persoon die positief testte op het coronavirus. Daardoor miste de Argentijn afgelopen zondag al de bekerwedstrijd tegen Birmingham City (3-0). Volgens Guardiola keert hij pas terug als hij een dag of tien in thuisisolatie heeft gezeten.

Ook Eric Garcia, Adrian Bernabé en Cole Palmer verblijven in quarantaine. Aymeric Laporte is evenals Aké nog geblesseerd. Vleugelspeler Raheem Sterling, die het duel met Birmingham City eveneens miste, is daarentegen weer van de partij tegen Brighton.

Manchester City staat op de vijfde plek, met 4 punten minder dan Liverpool en Manchester United. De ploeg van Guardiola heeft twee duels minder gespeeld dan Liverpool en één wedstrijd minder gespeeld dan United, dat dinsdagavond de koppositie alleen kan innemen met een positief resultaat bij Burnley.

Motorracen: Officiële MotoGP-testraces op circuit Sepang afgelast

16.56 uur: Het nieuwe seizoen in de MotoGP maakt een valse start. De eerste officiële testraces die gepland stonden in de laatste week van februari op het circuit van Sepang nabij Kuala Lumpur zijn afgelast. Maleisië heeft als gevolg van toenemende besmettingen van het coronavirus de noodtoestand uitgeroepen en nog strengere coronamaatregelen getroffen.

De internationale motorsportfederatie FIM en rechtenhouder Dorna zien door de reisbeperkingen geen kans meer de teams en hun motoren op het circuit te krijgen en hebben de testraces afgelast. De coureurs zullen vermoedelijk pas in maart hun machines voor de komende kampioenschappen in de MotoGP, Moto2 en Moto3 kunnen uitproberen op het circuit van Losail in Qatar. Dat is dan kort voor de geplande openingsrace op 28 maart op datzelfde circuit.

Schaatsen: Thialf krijgt uitstel van verzekeraars in twist om zonnepanelen

15.48 uur: IJsstadion Thialf krijgt tot 1 juni uitstel van de verzekeraars om een oplossing te vinden voor de 5000 zonnepanelen die op het dak liggen. De deadline liep in eerste instantie tot 1 februari. De panelen moeten verwijderd worden als er geen oplossing komt.

Thialf moest in mei vorig jaar op last van de verzekeraars de zonnepanelen uitzetten, omdat ze in combinatie met het isolatiemateriaal dat op het dak ligt niet aan de veiligheidseisen zouden voldoen. De aandeelhouders en directie van Thialf gaan samen met de verzekeraars op zoek naar een oplossing. Daar hebben ze nu vier maanden langer de tijd voor gekregen.

„Eén van de mogelijkheden die nu op tafel ligt, is een innovatieve coatinglaag”, zegt directeur Marc Winters van het financieel toch al geplaagde Thialf. „We gaan de komende maanden kijken wat dat doet. Onze focus ligt nu op de vraag: hoe gaan we dit oplossen? Afhankelijk daarvan, kijken we wat het kost en wie daaraan kan bijdragen.”

De verzekering werd afgelopen jaar opgezegd en het kostte de Friese schaatstempel veel moeite om een nieuwe polis af te sluiten bij een groep internationale verzekeraars, wel met beperkende voorwaarden wat betreft de zonnepanelen. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat er met de aanleg van de panelen niet zoveel mis was. De combinatie van de panelen en het isolatiemateriaal dat op het dak ligt, zou echter een verhoogd risico op brand met zich meebrengen. Sommige verzekeraars wilden daarom helemaal geen verzekering afgeven, andere vroegen heel hoge premies.

Thialf heeft de zaak aangekaart bij de overheid, omdat het niet alleen het ijsstadion betreft. Het leidde al tot vragen in de Tweede Kamer. „Dit probleem staat niet op zichzelf”, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland, een van de aandeelhouders van Thialf. „Heel veel gebouwen in Nederland met grote oppervlaktes zonnepanelen hebben of krijgen hiermee te maken. We moeten dit dus oplossen om door te kunnen gaan met de energietransitie in Nederland. We proberen er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kloppen we alsnog aan bij het kabinet.”

Badminton: Geen Nederlanders bij besmette badmintonners op Thais Open

15.45 uur: Vier badmintonspelers zijn positief getest op het coronavirus tijdens het Thais Open, het eerste grote internationale toernooi van dit jaar. Onder de besmette spelers is de Indiase Saina Nehwal, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van olympisch brons in Londen 2012. De Nederlanders Selena Piek, Robin Tabeling en Mark Caljouw, die ook meedoen aan het toernooi in Bangkok, behoren niet tot de positief getesten.

Nehwal werd vlak voor de warming-up van haar wedstrijd tegen de Maleisische Selvaduray Kisona op de hoogte gebracht van haar positieve uitslag en naar een ziekenhuis in Bangkok gestuurd. Dat gold ook voor de positief geteste Indiase speler HS Prannoy. Een Duitse en Egyptische badmintonner, van wie de namen niet werden bekendgemaakt, behoorden eveneens tot de vier positieve gevallen, maar zij moeten een nieuwe test ondergaan omdat er twijfels zijn over de uitslag van de eerste test.

Piek vertelde bij de NOS over de strenge coronaprotocollen in Bangkok. Ze zit sinds haar aankomst vorige week maandag zo goed als opgesloten op haar hotelkamer. Ze mocht er na enkele dagen quarantaine twee keer per dag even uit om een uurtje te trainen. „Het is echt een militaire operatie”, aldus de dubbelspecialiste. „In Nederland nemen we corona serieus, maar hier is het echt ’next level’.”

Piek en Tabeling doorstonden dinsdag met succes de eerste ronde in het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel won met 21-17 en 21-9 van het Franse duo Eloi Adam en Margot Lambert.

Wielrennen: Celstraf oud-wielrenner Denifl wegens bloeddoping

15.27 uur: De Oostenrijkse oud-profwielrenner Stefan Denifl is door een regionale rechtbank in Innsbruck veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens „ernstig sportief bedrog.” Van die twee jaar zijn zestien maanden voorwaardelijk. De 33-jarige Denifl, oud-renner van onder meer Vacansoleil-DCM en IAM Cycling, heeft toegegeven dat hij bloeddoping heeft gebruikt tijdens zijn actieve carrière.

Denifl gaf vorig jaar februari tijdens de zitting zijn dopegebruik toe, maar noemde het zelf geen bedrog. „Ik ben geen crimineel”, zei hij. De renner voerde aan dat in de wielersport prestaties werden geëist die zonder doping niet mogelijk waren. Volgens de aanklager gebruikte Denifl tussen 2014 en 2018 bloeddoping. Zijn eindzege in de Ronde van Oostenrijk in 2017 en etappewinst in de Ronde van Spanje van dat jaar zijn hem ontnomen.

Denifl was een van de sporters die gebruikmaakten van de diensten van de Duitse dopingarts Mark Schmidt. Zijn zaak kwam aan licht in het onderzoek naar Schmidt, genaamd ’Operatie Aderlass’. Bloedzakken van Denifl werden aangetroffen in de praktijk van de arts in het Duitse Erfurt. Tegen Schmidt is vorige week een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist voor de rechtbank van München.

Volleybal: Volleybalsters Peelpush vanwege lockdown niet meer in competitie

14.55 uur: De volleybalsters van Peelpush komen in het reguliere seizoen niet meer in actie in de eredivisie. Dat besluit heeft de club uit het Limburgse Meijel genomen in afwachting van de persconferentie waarop premier Rutte dinsdag waarschijnlijk de lockdown met ten minste drie weken zal verlengen. Peelpush behoorde tot de teams die zolang de lockdown loopt niet willen trainen en spelen.

„Wij concluderen dat de situatie waardoor we eerder besloten het seizoen niet te hervatten niet is veranderd”, meldt voorzitter Wil van Oosteren, die inmiddels volleybalbond Nevobo heeft ingelicht. De bond wil uiterlijk woensdag uitsluitsel van clubs die tijdens de lockdown niet wilden spelen.

De Nevobo heeft begrip voor dat standpunt, maar stelt dat langer uitstel niet mogelijk is. De meeste teams zijn alweer in actie gekomen in de eredivisies. De kans bestaat wel dat Peelpush, eventueel buiten mededinging, later mag deelnemen aan een ’degradatiepoule’ waarin de clubs die niet tot de top 4 behoren het seizoen uitspelen. Degradatie is dit seizoen uitgesloten, werd eerder al bepaald.

Handbal: Coronavirus treft Amerikaanse handballers vlak voor WK

13.05 uur: De Amerikaanse handbalploeg is vlak voor vertrek naar het WK voor de mannen in Egypte getroffen door het coronavirus. Coach Robert Hedin vertelde in Noorse media dat er achttien besmettingen zijn in zijn ploeg. Niettemin is hij vastbesloten een ploeg naar Caïro te sturen. „We sturen woensdag twaalf spelers naar Egypte, maar hebben geen verdediging en slechts één keeper”, zei hij in Aftenposten.

De Amerikaanse handballers bereidden zich in Denemarken voor op de eindronde. Volgens Hedin zijn de spelers voortdurend getest op het virus en viel een sneltest op maandag nog negatief uit. Maar uit een eerder afgenomen test kwamen er ineens achttien positieve gevallen.

Ook WK-deelnemer Tsjechië meldde al meer dan tien besmettingen bij spelers en staf. Als een land zich afmeldt voor het WK, treedt de reservelijst in werking. De Nederlandse handballers staan derde op die lijst, maar bondscoach Erlingur Richardsson liet al doorschemeren dat hij daar helemaal geen rekening mee houdt.

Het WK begint woensdag met Egypte tegen Chili. De organisatie heeft inmiddels besloten dat vanwege de coronapandemie geen publiek is toegestaan bij de wedstrijden en alle 32 teams in een ’bubbel’ zullen verblijven.

Shorttrack: Schulting ziet ook Christie afhaken voor EK

12.50 uur: Shorttrackster Suzanne Schulting heeft weer een concurrente minder voor de Europese kampioenschappen van volgende week in Gdansk. De Britse ploeg, met daarin onder anderen tienvoudig Europees kampioene Elise Christie, meldde zich af voor het toernooi. De Britten zouden met acht shorttrackers meedoen aan de EK in de Poolse stad.

Vanwege de coronaperikelen en de reisrestricties ziet de Britse bond geen mogelijkheden om naar Gdansk te gaan. „Hoewel we er heel veel tijd en energie in hebben gestopt om de selectie daar te krijgen, is het vanwege het extreem lage aantal vluchten en de constant veranderende internationale regels te moeilijk geworden”, meldt de bond in een verklaring.

Eerder meldde de Italiaanse Arianna Fontana zich al af voor het Europese titeltoernooi. Fontana eindigde vorig jaar bij de EK in Hongarije in het algemeen klassement als tweede achter Schulting, die haar Europese titel prolongeerde. De 30-jarige Italiaanse, die 28 gouden EK-medailles pakte en bij de Spelen van 2018 olympisch kampioene werd op de 500 meter, wil in de aanloop naar de WK in maart in Dordrecht niet het risico lopen dat ze besmet raakt met het coronavirus.

Christie, de wereldkampioene van 2017, had wel graag naar Gdansk gewild. De bond houdt haar echter thuis. „Na een zwaar jaar moeten we ons nu met pijn in het hart afmelden voor de EK”, zegt Christie, de Europees allroundkampioene van 2015 en 2016. „Iedereen heeft zo hard gewerkt, het team heeft zich enorm verbeterd. We zijn er kapot van. Maar onze gezondheid en veiligheid staan voorop.”

De Nederlandse shorttrackploeg gaat wel naar Gdansk. De selectie bestaat uit Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Rianne de Vries, Georgie Dalrymple, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf, Jens van ’t Wout en Friso Emons.

Tennis: Sabalenka naar derde finale op rij

12.45 uur: Tennisster Arina Sabalenka heeft haar derde finale op rij op de WTA Tour gehaald. De 22-jarige Wit-Russin, nummer 10 van de wereld, versloeg de Griekse Maria Sakkari in de halve finales van het toernooi in Abu Dhabi: 6-3 6-2. Sabalenka won eind vorig jaar de toernooien van Ostrava en Linz.

De laatste nederlaag van de tennisster uit Minsk dateert van begin oktober, in de derde ronde van Roland Garros. Sabalenka boekte daarna veertien overwinningen op rij.

In de finale in Abu Dhabi neemt ze het op tegen Veronika Koedermetova. De 23-jarige Russin rekende in twee sets af met het Oekraïense talent Marta Kostjoek: 7-6 (8) 6-4. Koedermetova, die in de kwartfinale met de als tweede geplaatste Elina Svitolina al een landgenote van Kostjoek had verslagen, wacht nog op haar eerste titel op de WTA Tour. Sabalenka heeft er al acht op zak.

Op het ATP-toernooi van Antalya haalde de Australiër Alex de Minaur de finale door David Goffin uit België in drie sets te verslaan: 6-4 3-6 6-2. De 21-jarige De Minaur gaat op voor zijn vierde ATP-titel.

Voetbal: Spaanse laagvliegers Huesca en Alavés ontslaan trainers

11.16 uur: Het is bijltjesdag onder de trainers in de Spaanse competitie. De clubs Alavés en Huesca hebben beide hun hoofdtrainer ontslagen. Huesca deed dat direct na de nederlaag tegen Real Betis (0-2). Trainer Michel, die de club uit de regio Aragón vorig jaar als kampioen van de Segunda Division naar de hoogste afdeling leidde, moest vertrekken omdat de degradatienood hoog is.

Huesca staat met 12 punten uit achttien wedstrijden onderaan in La Liga. Alavés heeft 6 punten meer en bivakkeert net boven de degradatiestreep, op de zestiende plaats. Twee dagen na de nederlaag bij Cádiz (3-1) kreeg trainer Pablo Machin zijn ontslag. Machin werkte slechts vijf maanden bij de Baskische club.

Huesca won dit seizoen pas één competitiewedstrijd en speelde negen keer gelijk. Tegen Real Betis ging het maandagavond in de slotfase mis. De ploeg van Michel werd onlangs in het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door derdeklasser Alcoyano. De 45-jarige Spanjaard leidde Rayo Vallecano in 2018 ook al naar de hoogste klasse. Hij werd het jaar erna ontslagen na een reeks nederlagen.

Dakar Rally: Price crasht en is overgebracht naar het ziekenhuis

10.39 uur: Tweevoudig winnaar Toby Price is gecrasht met zijn motor in de negende etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De Australiër, die tweede stond in het algemeen klassement, ging na 155 kilometer in de proef hard onderuit en blesseerde daarbij zijn arm en schouder. Hij moest de rally verlaten en is overbracht naar het ziekenhuis.

Price, die voor het fabrieksteam voor KTM rijdt, won de Dakar Rally in 2016 en 2019. Hij boekte dit jaar twee etappezeges en was nog volop in de strijd om de eindzege. Zijn achterstand op de Chileense leider José Ignacio Cornejo bedroeg iets meer dan een minuut voor aanvang van de negende etappe, een klassementsproef van 465 kilometer rond de kustplaats Neom.

Voetbal: Hoofdsponsor bindt zich voor 10 jaar aan De Graafschap

10.19 uur: Het zijn voor veel bedrijven zware tijden, maar de financiële toekomst van De Graafschap lijkt voor een groot deel verzekerd. En vooral voor lange tijd. Hoofdsponsor AgriBioSource is voor de komende tien jaar verbonden aan de eerstedivisionist.

„Dit is een unieke samenwerking”, zegt algemeen directeur van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp. „Een commitment waar wij stil van worden. Een samenwerking voor 10 jaar is in deze tijd ongehoord en getuigt van grote clubliefde. De gesprekken met Sjoerd Hermsen gingen niet alleen over de onvoorwaardelijke steun aan een voetbalclub.”

AgriBioSource-directeur Hermsen verklaart zijn liefde voor de club. „Ik kom al vanaf mijn kinderjaren bij De Graafschap, de club zit in mijn hart en mag nooit verloren gaan voor deze regio. Wij kijken uit naar deze langdurige samenwerking en kunnen niet wachten op een weer goed gevulde Vijverberg. Ik heb alle vertrouwen in een mooie toekomst voor De Graafschap.”

Tennis: Isner slaat Australian Open over vanwege coronaregels

07.11 uur: De Amerikaanse tennisser John Isner slaat de Australian Open over. De 35-jarige Isner, nummer 25 van de wereld, heeft geen zin om zonder zijn gezin naar Melbourne te gaan. „Op dit punt in mijn carrière en in mijn leven wil ik met mijn familie de wereld over reizen. Maar wat Australië betreft gaat dat dit jaar niet lukken”, zei Isner na zijn nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Delray Beach tegen landgenoot Sebastian Korda (6-3 4-6 6-3).

De deelnemers aan de Australian Open moeten bij aankomst eerst twee weken in quarantaine in Melbourne of in Adelaide. Ze moeten 19 uur per dag op hun hotelkamer verblijven en mogen 5 uur naar buiten om bijvoorbeeld te trainen. Voor eventueel meereizende familieleden geldt dat niet.

„Ik snap dat die regels er zijn”, zegt Isner, die twee kinderen heeft. „Maar ik wil niet zo lang zonder mijn familie zijn. Daarom heb ik besloten om thuis te blijven. Ik heb nu een super lange pauze. Het was ook geen makkelijke beslissing, ik heb er lang en goed over nagedacht. Maar ik voel me goed bij deze beslissing en kijk er naar uit om terug naar huis te gaan.”

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is als gevolg van de coronaperikelen drie weken uitgesteld en begint nu op 8 februari.